生病不埋怨！最能對抗病魔Top 3 星座...魔羯聽從醫囑、天蠍病中「還會自省」

面對疾病，除了要按照醫師提醒改善生活作息外，自身的意志力更是康復的重要因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個能堅強面對病魔的星座，快來來來他們是用什麼心態對待疾病的吧！請參考太陽、火星、上升星座。

TOP3 摩羯座／咬緊牙關 遵從醫囑

很多人喜歡自己當醫師，但摩羯座很特別，他很尊重所有的專業，包括醫師的專業。摩羯座生病喜歡真的去找醫師，聽從醫師的指示配合的吃藥，是醫師心中的好病人，即使有時候會有點固執，但還是會相信醫師的判斷。

TOP2 水瓶座／積極樂觀 不屈不撓

有些星座遇到疾病就怨天怨地，水瓶座不一樣，他會用正面的態度來對待病魔，他會認為生病就是因為平時太忙，老天爺給我的提醒，要他稍微放慢腳步，減少工作多陪陪家人，用正面的態度看待病痛，加上水瓶座韌性很強，遇到疾病也會不屈不撓地對抗。

TOP1 天蠍座／超強意志 克服難關

天蠍座即使堅強但不固執，即使生病也會先自我反省，思考生活環節中哪一部分做得不隊導致得病，自省之後得到真正的蛻變，不會讓病痛反覆折磨他的生活，只要得過一次就會知道生活的錯誤，並改正它。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。