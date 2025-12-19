快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
明年那些生肖在職場上有轉職甚至晉升的機會呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，指出5個生肖在2026年即將得到轉職發大財的機運，如果有人找你介紹好工作，薪水也合適的話，可以考慮一下，搞不好可以當主管喔！

TOP1 生肖狗

屬狗的人容易有被人挖角的機會，有親朋好友介紹好的工作，薪水還能接受或想要轉換跑道可以去看看，也許可以當到主管或更高職位的部屬。

TOP2 生肖龍

屬龍的人有區域轉換的機會，如果想要轉職，可以變動一下你的位置，比如說你工作地點在台北，可以考慮去到新竹工作；新竹工作則可以去台中，透過轉換區域會發現更多可以從事的行業，或是取得新的商機。

TOP3 生肖猴

屬猴的人可以嘗試轉換單位，可以結識到更多工作夥伴，如果你對一些主管或同事很不滿、很不開心，搞不好你轉換單位能夠遇到更好的同事，心情也會變得不一樣。

TOP4 生肖雞

屬雞的人要多觀察，如果有離職的同事，搞不好他在新的地方待得很開心，就會拉你一起過去，只要你保持好良好的心態，就能得到新的工作機會。

TOP5 生肖牛

屬牛的人建議可以去網路尋找職缺，能夠找到更好的公司，而且可以透過工作改善你的生活品質，如果你覺得目前的工作做得很累，整個人很倦怠，新的工作也許會更好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

5生肖明年轉職可望「馬到成功」！龍外地有好機會、這動物升主管

