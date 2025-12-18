80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

易經專家王昆山老師在臉書提醒，今年冬至12月21日是極其罕見的「轉運大吉日」，更巧合的是，冬至當天還遇到天赦日，下次要碰到這種雙重吉日，恐怕要等80年後。王老師指出，2025年屬丙午年、赤馬九運，「極火之象」將使個人能量放大，不論是吸引好運還是累積業力，都會被放大，因此在這一天行事要特別謹慎。

王昆山指出，冬至天赦日有三大禁忌：忌殺生、忌造口業、忌與他人爭執。若在此日犯下禁忌，相當於快速累積新年的業力，可能破壞2026年的福氣與好運。專家提醒，掌握這些禁忌，能有效避免不必要的負面磁場，確保轉運日的能量發揮到最大。

除了避開禁忌，王昆山也提供「三個提醒」助你順利轉運：

一、誠心參拜：許願時記得與行善相關，心意真誠最重要。 二、做一件善事：大小、金額或形式不拘，以實際行動累積福報。 三、茹素一天：在天赦日進行，可增強能量，對祈求財運、桃花與事業都有加持。

王老師最後提醒，冬至天赦日是年度最強的轉運契機，把握這一天清理舊業、行善積德、規劃新一年，將有助於財運亨通、人緣廣進與事業順利。他祝福所有民眾在2026年福氣滿滿，吉祥如意，迎接新的一年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

