80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做
易經專家王昆山老師在臉書提醒，今年冬至12月21日是極其罕見的「轉運大吉日」，更巧合的是，冬至當天還遇到天赦日，下次要碰到這種雙重吉日，恐怕要等80年後。王老師指出，2025年屬丙午年、赤馬九運，「極火之象」將使個人能量放大，不論是吸引好運還是累積業力，都會被放大，因此在這一天行事要特別謹慎。
王昆山指出，冬至天赦日有三大禁忌：忌殺生、忌造口業、忌與他人爭執。若在此日犯下禁忌，相當於快速累積新年的業力，可能破壞2026年的福氣與好運。專家提醒，掌握這些禁忌，能有效避免不必要的負面磁場，確保轉運日的能量發揮到最大。
除了避開禁忌，王昆山也提供「三個提醒」助你順利轉運：
一、誠心參拜：許願時記得與行善相關，心意真誠最重要。
二、做一件善事：大小、金額或形式不拘，以實際行動累積福報。
三、茹素一天：在天赦日進行，可增強能量，對祈求財運、桃花與事業都有加持。
王老師最後提醒，冬至天赦日是年度最強的轉運契機，把握這一天清理舊業、行善積德、規劃新一年，將有助於財運亨通、人緣廣進與事業順利。他祝福所有民眾在2026年福氣滿滿，吉祥如意，迎接新的一年。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言