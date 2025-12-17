年底最強轉運機會！21日冬至遇「雙重吉日」...招財+迎桃花祕法一次看

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家艾菲爾指出，今年冬至有雙重的吉慶能量，提供最為強大的轉運契機。 示意圖／ingimage
命理專家艾菲爾指出，今年冬至有雙重的吉慶能量，提供最為強大的轉運契機。 示意圖／ingimage

隨著 2025 年接近尾聲，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，21日冬至正逢年度最後的天赦日，形成難得的雙重吉日，被視為今年最後、最關鍵的轉運時刻，是提前為2026年鋪路、累積財氣與桃花的最佳契機。

艾菲爾提醒，提前佈局2026年的財運、事業與人緣，絕對能讓你贏在起跑點，只要掌握正確方法，即可將過去一年阻礙清理乾淨，迎接新的一年順利，財氣、桃花滾滾來！

一、轉運小秘法／清空舊業，啟動新能量

雙數湯圓轉運／圓滿人緣與財運

食用雙數湯圓（如 6 顆、8 顆），紅色象徵喜氣、招桃花；白色象徵清淨、人緣與貴人。吃時心懷感恩祝福，將甜蜜願景注入未來運勢。

孝親納福／豬腳麵線報親恩

送父母豬腳麵線，象徵去霉運、添壽祿，同時替自己累積福報與貴人緣，形成正向能量迴圈，讓未來一年運勢穩健。冬至期間（12/21~1/4）也都可以操作。

接引財氣／財水與彩券

準備乾淨容器裝水，置於家中財位，象徵「聚水生財」。若想小試財運，可適度購買彩券，但重點在「納氣」而非賭博，傳達對財富的渴望與能量信號。

淨化磁場／不吵架、不鬥嘴

保持心平氣和，即使遇到不順心之事，也避免口舌是非，維持家庭與個人磁場的和諧，讓好的能量停留。

換舊迎新／餛飩與新鞋襪

吃餛飩象徵天地交運、新開始；穿上新鞋、新襪代表踏上新氣象、新局面。選擇活力色彩可為2026年的運勢加分。

二、桃花接不完：迎接正緣、人脈大爆發

紅白湯圓／情感圓滿，吸引貴人

與轉運小秘法類似，食用雙色湯圓象徵人緣與桃花運同步提升。

甜蜜引力／吃一顆糖果

甜食象徵吸引力，搭配正向心態，能增加人際互動的愉悅與吸引力。

香氣布局／點燃香氛蠟燭

玫瑰、檀香或柑橘香型可提升愉悅感，淨化空間磁場，讓個人魅力自然散發。

紅線系緣／手腕或貼身處

五色紅繩象徵五行平衡，將好運與正緣「繫在身上」，避免好人緣流失。

心形飾品／項鍊、耳環或戒指

愛心形象徵能量聚焦，有助集中對愛情的嚮往與信號傳達，提升吸引正緣的精準度。

紅唇魅力：塗紅色唇膏

紅色系唇膏增強說話自信與氣場，使言語散發正向磁場，吸引貴人與愛情運。

以上冬至期間（12/21~1/4）都可以操作。

三、財庫滿袋：鎖住財氣，迎接豐收

財運方面，艾菲爾強調冬至天赦日是「財氣轉正」的重要節點，可透過五個小步驟穩固財庫：

煮財水儀式／168 元硬幣入水煮沸

財水煮沸後放置冷卻，將硬幣擦乾，後放入新錢包或財位，財水裝瓶後灑在居家財位或辦公桌上，象徵財源滾滾。

茹素或忌牛／淨化身心

牛象徵耕耘奉獻，忌食牛肉能避免勞碌命，讓個人能量更純粹，吸引高頻財氣。

不借錢也不跟人借錢／鎖住財庫

避免金錢流動不穩，確保財氣不外洩。

換新錢包／更新財庫

選深色系（如土色、金色或水色），象徵穩固財源；可放入煮好的硬幣，加強財運能量。

口業為首／多說好話

維持言語正向，避免抱怨或批評，口吐蓮花，招來財氣、桃花、好人緣。

2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊

歡喜冤家！3星座組合越吵越甜蜜...天蠍+巨蟹掀暴風雨、「這組」直球對決

2026逢60年一遇「赤馬紅羊劫」！命理師示警4大失控：東方能量爆裂

「3大星座」就算結婚也難收心...射手不意外、第一名風采太迷人

公認最難追的三星座女…摩羯極度理性、她溫柔可愛「卻突然變冷淡」

感情世界裡，有些人一拍即合，有些人卻非常難看透。搜狐網分享，十二星座中，有三大星座女性，被公認「最難追」，她們魅力十足，但卻常常拒人千里之外，若想真正走進她們心裡，得花上雙倍耐心與誠意。

人品爆發！「四大星座」中年運勢大開…關鍵時刻總有貴人拉一把

有些人年輕時未必鋒芒畢露，卻在歲月累積下，憑藉人品與實力打出一片天。搜狐網分享，有四個星座人到中年，因為做人厚道、做事可靠，貴人運逐步放大，無論事業或生活，關鍵時刻總有貴人伸援。

天生好運體質！「四生肖」火馬年富貴臨門…股票狂飆、工作接不完

有些人似乎天生就與好運特別投緣，無論是機會、貴人或偏財，總能在關鍵時刻悄悄靠攏。搜狐網分享，以下四個生肖明年運勢逐步升溫，不僅好運感明顯提升，財務布局也更容易開花結果。

2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊

2026是丙午火馬年，流年火氣旺盛，將為整體環境帶來積極動力，但也藏著急躁變數。塔羅牌老師艾菲爾分享，有五大生肖運程將受到將受到太歲星磁場的直接影響，也就是俗話說的「犯太歲」。老師提醒，犯太歲非全然壞事，不妨當成能量洗牌和考驗，心存善念度過丙午年。

殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3

在2025年有許多外行星轉換星座又逆行回去，在2026年，這些行星會重演2025年上半年的環境氛圍。首先，影響最為強烈的是海王星與土星雙雙進入白羊座。海王星率先在2026年1月26日進入白羊座，而土星則是在2026年2月14日進入白羊座，此外，天王星也會在2026年4月25日正式進入雙子座，一直到2033年才會正式離開。木星會在2026年的6月30日進入獅子座，由於獅子座掌管的氛圍是與戀愛相關的事務，因此下半年會有許多名人戀情傳出。 2026年還有一個重要的星相事件會發生在9月～11月，金星會在10月逆行，2026年的金星會逆行在天蠍座與天秤座之間，金星逆行期間會有許多逝去的戀情可望破鏡重圓，究竟，2026年哪些星座感情運最佳，又會有哪些星座戀愛運最差呢？

