人生不是拼考運 而是一場學習的馬拉松：紫微命盤揭露你一生的學習力

某一年，客戶A拿著孩子的命盤，來詢問隔年「大學入學考試」(學測)的考運。

仔細查看坐命者的大運及流年運勢後，我的回覆是「考試沒問題，應該可以有不錯的成績；但是未來的求學之路，可能會有點顛簸不順！」

客戶聽完後大感困惑，反問我：「能夠考上好學校，就已經證明他的能力相當不錯，為什麼還會不順？」

事後的結果印證了我的判斷：坐命者順利考上國立大學，但是在大二時，因為學業表現不佳而被迫休學。

客戶B也拿著孩子的命盤，來問一樣的問題。

我的回覆是「考運差了點，要有參加『指考』(現在稱為「大學入學分科測驗」)的心理準備；不過未來的求學之路，會漸入佳境！」

事後的結果是：坐命者拿著並不特別出色的學測成績，以候補遞補的方式，成功申請進入國立大學。雖然與我原先預測的「可能要參加指考」略有出入，但是客戶對這個「優於預期」的結果感到非常滿意。

四年之後，坐命者更以高分錄取頂尖國立大學的研究所，更是讓家長欣喜不已！

「考得上」與「讀得好」其實是兩回事

其實這種「考運」與「讀書運」出現分歧的現象，不只發生在進入大學求學的階段，更常發生在研究所，甚至是博士班。

從命理的角度來看，判斷的依據其實很單純：「考運」是依照「流年運勢」(即小限)來判斷，「讀書運」則是要觀察「十年大運」的整體結構。

而觀察的重點在於：代表「讀書考試是否順利」的各類「文星」(文昌、文曲、天魁、天鉞、化科)，是否能夠在坐命者大限命宮或「流年運勢」(即小限)中的三方四正，形成眾志成城的集結力量；三方四正中的文星越多，表現就會越好。

從星曜的屬性來看：本命盤有本命的「文星」(文昌、文曲、天魁、天鉞、化科)，十年大運有該大運的「文星」(化科)；小限有小限自己的「文星」(化科)，流年也有流年的「文星」：化科、流年天魁(流魁)、流年天鉞(流鉞)、流年文昌(流昌)，共計11顆。

因此，流年運勢(即小限)的三方四正遇到各種「文星」的機率與數量，會明顯高於大限命宮的三方四正；畢竟在大限命宮的三方四正結構中，能夠遇到的「文星」，僅有本命的「文星」(本命文昌、文曲、天魁、天鉞、化科)，以及大運的「文星」(化科)，共計六顆。

從星曜數量的差異，自然衍生出文星集結在三方四正機率高低的現象，也間接說明了：從命盤上來看，「考得好」(考得上)似乎比「書讀得好」要容易一些。

文昌 vs 文曲：屬性、學科傾向與化忌風險

回到前述兩位客戶子女的命盤，究竟是什麼樣的因素，讓兩人的考運與讀書運勢出現如此明顯的落差？

前者的大限命宮三方四正，共有文昌、文曲、天魁、天鉞、化科(文曲化科)五顆文星，陣容看似堅強，氣勢上也彷彿無往不利。

後者的大限命宮三方四正，則僅有文昌、文曲、天魁三顆文星；相較之下，文星群顯得單薄許多。

值得注意的是，兩者的文昌和文曲皆位於大限的命宮，但關鍵差異在於：前者的文昌遭逢大限的化忌，而「文昌化忌」正是一個不利讀書學習的因子。坐命者雖然順利考上不錯的大學，但逐漸對學習及課業失去興趣，最終只能以休學作為暫時的退場緩衝。

【觀點】你才「文昌化忌」，你們全家都「文昌化忌」!

相對而言，後者雖然文星數量較少，但並沒有受到化忌干擾。文昌與文曲的組合，本來就有利於讀書學習；隨著坐命者的興趣及學習動機逐步提升，最終不僅以優異成績獲得獎學金，更在畢業之後以高分錄取研究所。

那麼，「文曲化忌」也會產生「不利讀書求學」的影響嗎？

從實際論命案例來看，「文曲化忌」所產生的現象與「文昌化忌」類似，但在內涵上仍略有差異。

在命理分析的理論中，文昌被視為「正途功名」，文曲則代表「異途功名」；而「正途」與「異途」的差異之一，便在於其各自對應的「學科傾向」。

文昌所對應的，是傳統科舉考試中的主流學科，放在當代則多偏向「文組」領域，例如語文、史地、政治、法律等；文曲則較偏向具有技藝、才藝、專門技術等性質的項目，如理工、醫學、設計等「理組」科目。

因此，「文曲化忌」的負面作用，較常表現在數理或自然科學領域的學習障礙上。

另一個不利讀書學習的重要因子，則是行運中的「官祿宮化忌」。

廣義中的化忌代表是非、挫折、阻礙、不順，但其具體作用仍須視化忌落入哪一個宮位而定。

【推薦閱讀】每個人的生命中都有一畝一畝的田，你想用它來種什麼? – 談談你不太熟的「四化」

命宮的化忌並沒有特別的指向，端看是那一個星曜化忌，來定義屬性。例如，武曲(財星)化忌不利求財，巨門化忌容易有口舌是非，文昌或文曲化忌則不利求學。

在求學階段，官祿宮所代表的正是學習場域。如果在行運中官祿宮出現化忌，便意味著學習環境中容易有是非與困擾，自然構成學習上的潛在障礙。

另一方面，官祿宮也代表工作環境中的上司或主管；官祿宮有化忌則意味著容易出現坐命者和上司、主管之間的溝通互動不良或是理念不合。將類似的概念延伸至學習場域，官祿宮有化忌往往代表坐命者與學校老師(特別是指導教授)之間互動不佳。

而在研究所階段，能否順利完成學業，甚至能否順利畢業，往往與坐命者和指導教授之間的互動關係密不可分。此時，官祿宮的化忌，自然就成為學習歷程中不可忽視的潛在風險。

沒有文星就不會讀書嗎？

那麼，讀書考試與學業表現，是否必然與本命命宮或大限命宮三方四正的文星有關？ 換句話說，如果命宮的三方四正沒有文星，坐命者的學業表現必然不佳或不順利嗎？

倒也未必！

在某些實際案例中，即使坐命者的三方四正中見不到任何一顆文星，其學業表現仍然極為出色，甚至長期名列前茅。這種現象尤其以童年(第一大限)最為常見。

這種現象可能來自兩個原因：

一是「有格論格」，當坐命者本命的星曜組合自成格局，那麼在格局的主導下，坐命者本身便具備一定程度的聰明才智，足以應付學校課業的要求。

二是「智力表現未必能從命盤直接觀察」，即便是星曜組合相同，不同坐命者仍可能有著截然不同的學業表現。畢竟，個人的智商與天資聰穎與否，並無法在命盤中直接呈現。

有些坐命者雖然沒有文星群的加持，仍可憑藉其天生的能力順利應付學業挑戰；但也有些人會如實地反映行運期間缺乏文星群的結構特徵，學業表現因此顯得平庸甚至落後。

不過，有一點是可以確定的：如果沒有文星群的會集，坐命者往往不會主動投入學習；即便能應付課業，也多半志不在此，或學得心不在焉。對於繼續深造、追求學問，通常缺乏長期動機與持續投入的意願。

因此，文昌與文曲，甚至是文星群，皆可以視為一種對於學習或學問的興趣，或是正向的動機與心態；有了這層基礎，才有機會談學習結果與知識轉化。

在整個文星群中，文昌與文曲具有特別的指標性地位，對於坐命者的學習能力、態度與興趣的影響最為顯著。那麼，這兩顆星曜究竟是出現在命宮較能主導，還是出現在官祿宮較能聚焦？

以實際命例來分析，如果文昌與文曲出現在命宮(大限同論)，代表坐命者的整體學習能力較強，即便學習的事物與學業、課業無關，也比較願意花時間與精神主動投入、深入探索。

如果文昌與文曲出現在官祿宮(大限同論)，代表坐命者傾向於在「學業或職業相關領域」展現出明確的學習意願與實力，且具有較強的目標性。(文昌主導文科領域，如語言、史地、法律、理論型的學門；文曲則偏向技術與非文科領域，如理工、醫學、設計、實作導向的科目)，但是對於其他與課業或職業無關的知識範疇，則可能顯得興趣缺缺或是表現並不突出。

命盤中的學習潛力與關鍵轉折

在大學入學接近100%的錄取率，且畢業條件普遍寬鬆的情況下(至少台灣的現況如此)，命盤裡的「考運」與「讀書運勢」還有參考的價值嗎？

和三、四十年前相比，命盤裡所呈現的「考運」確實不再那麼關鍵。即使考試當年運勢不佳、表現失常，也不至於落入「無校可讀」的困境，最多只是面對「未能錄取理想校系」的心理落差罷了。

當「延畢」(延長修業年限)逐漸成為生涯或職涯規劃的一種策略選項，「能不能畢業」似乎早已不是重點，「書讀得好與不好」也失去了一個可以明確判斷的指標。

因此，命盤中本命以及隨時間推移所出現的文星組合，也應該要隨著時代趨勢進行重新詮釋與判讀。

本命盤的文星，代表一種學習的潛力，或是對知識本身的熱忱與興趣潛質；尤其是在科技快速迭代的當代社會，「活到老，學到老」早已不是一種鼓勵或口號，而是生存的必要條件。

持續學習的能力與動力，正逐漸成為決定一個人能否脫貧、逆轉、轉型、翻身的基本生存技能。

而行運中的文星，尤其是進入第三大限之後的大運，則揭示了個人「再進修／再充電」的機會與可能性。

這時所該思考的問題不再是「我考不考得上?」，而是：「我為什麼需要這個學位？」、「這個學位對我的人生，有什麼意義？」

從實際的案例來看，的確有不少人在高中、大學階段(即第一與第二大限)的學業表現平平，但是在第三(甚至是第四)大限，隨著大限命宮三方四正文星聚集，不僅選擇重返校園進修，甚至展現出超越過往的學習潛能，順利取得研究所碩士、博士學位。

這也意味著：每個人的學習路徑與啟動時機並不相同。一氣呵成是一種方式，分段啟動、擇時再戰是另一種方式。

沒有哪一種比較好，也無需與他人比快；重點從來不在速度，而在於選擇是否適合自己。

如果說，人生的學習之路是一場馬拉松，那麼由流年運勢所決定的「考運」，充其量也只是這段旅程中的一次「資格取得」。

只要學習的熱情與動力仍在，命運之門就不會真正關閉，參賽的機會永遠存在；端看你願不願意再次報名、再次上路。

就像你想參加「東京馬拉松」，今年沒中籤沒關係，明年再抽就好！

學習之路亦然。

