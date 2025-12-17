公認最難追的三星座女…摩羯極度理性、她溫柔可愛「卻突然變冷淡」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
正妹很難追示意圖。圖為AI生成

感情世界裡，有些人一拍即合，有些人卻非常難看透。搜狐網分享，十二星座中，有三大星座女性，被公認「最難追」，她們魅力十足，但卻常常拒人千里之外，若想真正走進她們心裡，得花上雙倍耐心與誠意。

第三名 雙魚座／溫柔夢幻 情緒起伏大

雙魚座女性給人的第一印象，多半溫柔體貼、情感細膩，讓人忍不住想靠近。但真正追起來才會發現，她們的內心世界層層疊疊，情緒起伏也相當明顯。雙魚對愛情充滿幻想，期待被理解、被珍惜，卻又容易因不安而退縮。追求雙魚，需要長時間的陪伴與安全感，一步走太快，反而容易讓她們縮回自己的世界。

第二名 天蠍座／感情慢熱 觀察期很長

天蠍座女性向來給人神秘又難親近的印象。她們不輕易動心，更不隨便交付感情。天蠍重視信任與忠誠，在確認對方是否值得之前，會保持高度觀察與防備。追天蠍，急不得，也騙不了，一旦被看穿不夠真誠，關係往往直接判出局。

第一名 摩羯座／理性自律 很難會心動

真正的高難度，其實是摩羯座。她們理性、自律，對人生與感情都有清楚規畫，不會因一時心動而改變節奏。摩羯座女性重視實際行動與長期穩定，比起甜言蜜語，更在意對方是否可靠、是否值得共度未來。想追摩羯，沒有捷徑，只能靠時間、實力與持續的誠意慢慢累積。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

