殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

2026年的星相在2025年已經演練過一遍了，許多重要的外行星都轉換了星座，海王星1月26日正式進入白羊座，土星2月14日正式進入白羊座，4月25日天王星正式進入雙子座。而木星則會在6月30日進入獅子座，這些行星的變化，還是會以土星與木星的轉換最有感。

2025多多少少已經有許多人感受到2026年的運勢了，然而還是會有些許不同的是，金星在8月之後的變化，金星也管理著與金錢相關的事務，它將在8月7日進入天秤座，9月10日進入天蠍座，10月3日金星會自天蠍座逆行，回到天秤座，11月14日結束逆行狀態，一直到1月7日離開天蠍座。金星逆行期亦會影響許多人下半年的金錢運勢。不過以整體運勢而言，究竟2026年哪些星座最富裕，哪些星座又最貧窮呢？

最富裕的星座：

巨蟹座無疑是這兩年從谷底翻身最快的一個星座，在木星的庇佑下，許多巨蟹座離開惡劣的職場，或是揮別了顛沛流離的生活，經濟狀況逐漸穩定下來，木星會在2026年6月30日進入巨蟹座的金錢宮位，許多巨蟹座在職場的待遇獲得提升，薪資比過去多了好幾倍，某些巨蟹座則是因為跳槽或挖角，有更多的籌碼斡旋自己的薪資，這些錢都屬於正財，巨蟹座要勇於跨足新領域，並有信心提升自己的工作身價，這樣的巨蟹座在2026年金錢狀況獲得改善，起碼過得很富裕。

摩羯座可說是這幾年運勢逐漸好轉的星座之一，除了感情運勢終於開花結果，也可能從婚姻關係中獲得許多資金，2026年6月30日之後，木星就會進入摩羯座的財務宮位，從婚姻中兩個人可獲得雙方家庭的協助，使得摩羯座有足夠的資金置產。如果摩羯座能將累積的財富好好規劃、做有效的管理，這筆資產會讓摩羯座不愁吃穿至少12年。同時，摩羯座也可能繼承一筆資產，或是開始研究投資市場，只要能保守理財，12年一次的財富大運甚至會讓摩羯座財富自由好幾年，甚至一直到晚年都有穩定的退休金。

射手座金錢的好運會從2025年下半年一直延續到2026年的6月30日，木星待在射手座的財務宮位，會有許多被動收入進帳，有些射手座繼承了一筆資產，有些射手座則是理財有方，在投資市場裡不斷累積財富，更有些射手座獲得許多贊助，可以實現自己想做的事，又從這些產出中得到分潤、版稅、抽成。這些資產可以庇佑射手座長達12年，因此射手座在這段時間獲得的任何資金，都要好好存起來，並作長遠的規劃，它甚至能讓射手座到晚年都可以不愁吃穿。

最貧窮的星座：

3.金牛座

其實金牛座的金錢運勢不算太壞，只是受到天王星這個不定時炸彈的影響，經濟波動較為劇烈，天王星2026年4月25日會正式進入金牛座的金錢宮位，經常會有預期外的支出，使得荷包大失血，同時天王星也會讓金牛座突然獲得大筆的資金，但金牛座容易因為口袋比較深了，就購買更昂貴的物質，使得原本的正資產變為負資產。因此自2026年開始，金牛座比須時時警惕自己花錢的習慣，這樣才不會被債務追著走。

2.雙魚座

雙魚座2025年經歷了各種考驗，不論是情感上的打擊、事業上的瓶頸、罹患了一些難纏的疾病，或是有家庭需要照顧，這些問題都需要花很多錢解決，還有一些雙魚座過去過於揮霍，經不起物價通膨，會發現自己努力賺錢，卻越來越入不敷出，想盡辦法節省，還是無法存到任何錢，並有許多開銷必須要支出，使得雙魚座每個月都感到捉襟見肘，土星與海王星2026年會正式進入雙魚座的金錢宮位，使得雙魚座開銷更大、收入減少，必須要勒緊褲帶兩年多，直到土星離開金錢宮位，才會寬裕一些。

1.處女座

處女座的運程在2025年已經有一些徵兆，土星與海王星自2025年5月開始雙雙肆虐處女座的財務宮位，有許多處女座在財務方面遇到了許多難題，像是生病、照顧家庭、即便繼承了資產，這些資產還會有其他糾紛，必須尋求法律判決。如果是投入投資市場的處女座，很容易經不起誘惑，炒作短線，或是開高槓桿，陷入金錢遊戲中，但十賭九輸的結果，可能因此負債累累，有些處女座還不小心陷入詐騙陷阱，許多積蓄就這樣被騙個精光。因此處女座2026年開始，要保守理財，才不會把辛苦獲得的資產、存款都敗光。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

