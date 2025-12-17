快訊

天生好運體質！「四生肖」火馬年富貴臨門…股票狂飆、工作接不完

聯合新聞網／ 綜合報導
股市或股價上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成
股市或股價上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成

有些人似乎天生就與好運特別投緣，無論是機會、貴人或偏財，總能在關鍵時刻悄悄靠攏。搜狐網分享，以下四個生肖明年運勢逐步升溫，不僅好運感明顯提升，財務布局也更容易開花結果。

生肖鼠／靈動機敏 抓住新商機

屬鼠的人向來思路靈活、反應迅速，對環境變化格外敏感。明年在事業與財務上，屬鼠者特別容易察覺新趨勢與新機會，無論是職場調動、副業嘗試或新合作邀約，都能搶得先機。偏財運亦不容小覷，小型投資、抽獎或臨時機會，往往能帶來意外收穫，累積成實質助力。

生肖虎／氣勢驚人 資源靠過來

屬虎的人行事果斷、企圖心強，明年運勢走勢明顯轉強，容易站上舞台中央。在工作上，有機會接觸重要專案或被賦予更大決策權，貴人運同步走高，資源、人脈自然聚集。隨著工作運提升，收入也同步大漲，投資收益同步放大。

生肖蛇／沉穩布局 財富穩中求

屬蛇的人擅長分析與規劃，不急著出手，卻往往一擊即中。明年在理財與事業上判斷精準，能避開風險、選對方向。再加上人脈助攻，蛇的資訊與機會不斷累積，財富在穩定中擴張，後勁十足。

生肖馬／行動帶財 好運跟著跑

屬馬的人積極外向、行動力強，明年工作節奏加快，表現積極。只要馬願意主動爭取或嘗試新跑道，就能獲得肯定與回報。正財穩定之餘，馬的副業、兼差或臨時機會也容易帶來額外進帳，財運流動感十足。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

