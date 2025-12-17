2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊

在2025年有許多外行星轉換星座又逆行回去，在2026年，這些行星會重演2025年上半年的環境氛圍。首先，影響最為強烈的是海王星與土星雙雙進入白羊座。海王星率先在2026年1月26日進入白羊座，而土星則是在2026年2月14日進入白羊座，此外，天王星也會在2026年4月25日正式進入雙子座，一直到2033年才會正式離開。木星會在2026年的6月30日進入獅子座，由於獅子座掌管的氛圍是與戀愛相關的事務，因此下半年會有許多名人戀情傳出。 2026年還有一個重要的星相事件會發生在9月～11月，金星會在10月逆行，2026年的金星會逆行在天蠍座與天秤座之間，金星逆行期間會有許多逝去的戀情可望破鏡重圓，究竟，2026年哪些星座感情運最佳，又會有哪些星座戀愛運最差呢？

2025-12-17 08:30