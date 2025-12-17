2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊
2026是丙午火馬年，流年火氣旺盛，將為整體環境帶來積極動力，但也藏著急躁變數。塔羅牌老師艾菲爾分享，有五大生肖運程將受到將受到太歲星磁場的直接影響，也就是俗話說的「犯太歲」。老師提醒，犯太歲非全然壞事，不妨當成能量洗牌和考驗，心存善念度過丙午年。
▍生肖馬／值太歲、刑太歲
「午午自刑，心緒難平的一年」
本命年內心戲多，情緒如同野馬奔騰。馬也承受巨大壓力與內耗，要避免賭氣與衝動，容易因小事發生口舌官非。
健康方面，馬要多留意心血管系統、高血壓及眼睛健康，也要注意情緒問題。
想開運，可以多參加喜慶活動或是當義工，轉化能量，可以佩戴白水晶飾品。
▍生肖鼠／沖太歲
「子午對沖，迎接人生轉折的一年」
水火交戰，鼠在工作、家庭或情感上可能面臨轉折或變動，大環境逼鼠離開舒適圈。與其被動接受衝擊，不如主動求變，將「沖」的力量化為助力，但謹記不碰不懂的事，避免大筆投資或草率轉職。
健康方面，注意腎臟、泌尿系統（水）與心血管、眼睛（火），也可能有血光災，外出注意車關。
想開運，可以多去旅行，或是配戴黑曜石、海藍寶化煞。
▍生肖牛／害太歲
「丑午相害，暗箭難防，謹慎交友的一年」
牛會感覺「處處不順，小人作祟」，合作容易破局，計畫總受阻。建議與人合作，務必白紙黑字簽約，防人之心不可無，也要切記「多做事，少說話」，保持低調。
健康方面，注意腸胃與消化系統疾病。
想開運，多行善，避免捲入他人是非，在家擺放綠色植物或配戴綠色水晶，如綠幽靈、橄欖石。
▍生肖兔／破太歲
「卯午相破，修復關係與財務的一年」
破壞耗損能量強，兔容易很多事都空虧一匱，付出和收獲不成正比。建議謹慎處理金錢，與人相處也要避免口舌。
健康方面，注意肝臟與眼睛，火氣旺傷肝，也要避免過度用眼，保持情緒樂觀。
想要開運，多參加藝文活動，接觸美的事物化解破壞之氣。配戴紫水晶、青金石鎮定身心。
▍生肖雞／破太歲（或害／刑太歲）
「午酉相破，保持謙和，遠離是非的一年」
火金相剋，雞容易與人爭執，心浮氣躁，因溝通不良發生嚴重衝突。建議保持低調與柔軟，避免鋒芒太過，招人嫉妒，工作上也要注意合約細節。
健康方面，少吃辛辣，要多注意呼吸道和皮膚方面疾病。
想要開運，多接觸大自然，靜心冥想，也可多親近湖邊和河流。配戴黃水晶飾品，緩解相剋壓力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花 ▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言