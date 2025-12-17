快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為五大生肖犯太歲，備感壓力示意圖。圖／AI生成
圖為五大生肖犯太歲，備感壓力示意圖。圖／AI生成

2026是丙午火馬年，流年火氣旺盛，將為整體環境帶來積極動力，但也藏著急躁變數。塔羅牌老師艾菲爾分享，有五大生肖運程將受到將受到太歲星磁場的直接影響，也就是俗話說的「犯太歲」。老師提醒，犯太歲非全然壞事，不妨當成能量洗牌和考驗，心存善念度過丙午年。

▍生肖馬／值太歲、刑太歲

「午午自刑，心緒難平的一年」

本命年內心戲多，情緒如同野馬奔騰。馬也承受巨大壓力與內耗，要避免賭氣與衝動，容易因小事發生口舌官非。

健康方面，馬要多留意心血管系統、高血壓及眼睛健康，也要注意情緒問題。

想開運，可以多參加喜慶活動或是當義工，轉化能量，可以佩戴白水晶飾品。

▍生肖鼠／沖太歲

「子午對沖，迎接人生轉折的一年」

水火交戰，鼠在工作、家庭或情感上可能面臨轉折或變動，大環境逼鼠離開舒適圈。與其被動接受衝擊，不如主動求變，將「沖」的力量化為助力，但謹記不碰不懂的事，避免大筆投資或草率轉職。

健康方面，注意腎臟、泌尿系統（水）與心血管、眼睛（火），也可能有血光災，外出注意車關。

想開運，可以多去旅行，或是配戴黑曜石、海藍寶化煞。

▍生肖牛／害太歲

「丑午相害，暗箭難防，謹慎交友的一年」

牛會感覺「處處不順，小人作祟」，合作容易破局，計畫總受阻。建議與人合作，務必白紙黑字簽約，防人之心不可無，也要切記「多做事，少說話」，保持低調。

健康方面，注意腸胃與消化系統疾病。

想開運，多行善，避免捲入他人是非，在家擺放綠色植物或配戴綠色水晶，如綠幽靈、橄欖石。

2026年火馬年。圖／AI生成
2026年火馬年。圖／AI生成

▍生肖兔／破太歲

「卯午相破，修復關係與財務的一年」

破壞耗損能量強，兔容易很多事都空虧一匱，付出和收獲不成正比。建議謹慎處理金錢，與人相處也要避免口舌。

健康方面，注意肝臟與眼睛，火氣旺傷肝，也要避免過度用眼，保持情緒樂觀。

想要開運，多參加藝文活動，接觸美的事物化解破壞之氣。配戴紫水晶、青金石鎮定身心。

▍生肖雞／破太歲（或害／刑太歲）

「午酉相破，保持謙和，遠離是非的一年」

火金相剋，雞容易與人爭執，心浮氣躁，因溝通不良發生嚴重衝突。建議保持低調與柔軟，避免鋒芒太過，招人嫉妒，工作上也要注意合約細節。

健康方面，少吃辛辣，要多注意呼吸道和皮膚方面疾病。

想要開運，多接觸大自然，靜心冥想，也可多親近湖邊和河流。配戴黃水晶飾品，緩解相剋壓力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲 生肖 水晶

延伸閱讀

「四大生肖」中年暴富！38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

12月21日冬至碰上天赦日「80年才一次」 補財庫、求好運效果特強

天生就很鬧！三星座「整人專家」…牡羊幼稚鬼、他騙到人就開心

殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3

相關新聞

2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊

2026是丙午火馬年，流年火氣旺盛，將為整體環境帶來積極動力，但也藏著急躁變數。塔羅牌老師艾菲爾分享，有五大生肖運程將受到將受到太歲星磁場的直接影響，也就是俗話說的「犯太歲」。老師提醒，犯太歲非全然壞事，不妨當成能量洗牌和考驗，心存善念度過丙午年。

殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3

在2025年有許多外行星轉換星座又逆行回去，在2026年，這些行星會重演2025年上半年的環境氛圍。首先，影響最為強烈的是海王星與土星雙雙進入白羊座。海王星率先在2026年1月26日進入白羊座，而土星則是在2026年2月14日進入白羊座，此外，天王星也會在2026年4月25日正式進入雙子座，一直到2033年才會正式離開。木星會在2026年的6月30日進入獅子座，由於獅子座掌管的氛圍是與戀愛相關的事務，因此下半年會有許多名人戀情傳出。 2026年還有一個重要的星相事件會發生在9月～11月，金星會在10月逆行，2026年的金星會逆行在天蠍座與天秤座之間，金星逆行期間會有許多逝去的戀情可望破鏡重圓，究竟，2026年哪些星座感情運最佳，又會有哪些星座戀愛運最差呢？

天生就很鬧！三星座「整人專家」…牡羊幼稚鬼、他騙到人就開心

有些人天性愛惡搞，有些頑皮又可愛，其實就是想要展現一點黑暗面，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「整人專家」！？

每日星座運勢／天蠍愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2025-12-17牡羊座短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。【整體運】在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要

12月21日冬至碰上天赦日「80年才一次」 補財庫、求好運效果特強

本月21日是冬至，也是今年國曆與農曆最後一個天赦日，命理師楊登嵙分享，冬至又遇到天赦日的機會不多，80年才出現一次，若在...

「四大生肖」中年暴富！38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

年輕時拚速度，中年後拚格局。真正能在38歲後迎來事業高峰的，多半不是靠運氣，而是性格與實力同步到位。搜狐網分享，有四大生肖，38歲後直上青雲，越到中年越有氣場，自信又有氣場，談生意如虎添翼，從此賺大錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。