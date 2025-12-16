12月21日冬至碰上天赦日「80年才一次」 補財庫、求好運效果特強

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
12月21日是冬至也是天赦日，命理師楊登嵙建議民眾可前往廟宇祭祀玉皇大帝，特別靈驗。圖／楊登嵙提供
12月21日是冬至也是天赦日，命理師楊登嵙建議民眾可前往廟宇祭祀玉皇大帝，特別靈驗。圖／楊登嵙提供

本月21日是冬至，也是今年國曆與農曆最後一個天赦日命理師楊登嵙分享，冬至又遇到天赦日的機會不多，80年才出現一次，若在該日前往廟宇祭祀，求好運、補財庫的效果特別好，若想補運的民眾，不要錯過此次機會。

命理師楊登嵙說，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見，今年12月21日，也就是農曆11月2日，是「天赦日」碰到「冬至」，80年才會發生一次，補財庫、求好運的效果特別靈驗，也是今年國曆、農曆第最後一個「天赦日」，可以善用此日，向玉皇大帝懺悔，請求赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。

楊登嵙說，古書記載「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）」，天赦日是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，該日只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生。

祭祀方式分述如下：

祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

祭祀方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天赦日 楊登嵙 冬至 命理師

