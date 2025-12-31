火馬年生肖財運(下)／猴投資傳產、雞偏財旺、「這動物」財多身弱年

2026赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。丙午馬年火旺是事實，因此脾氣暴躁和事務變動快速。而劫財星超旺也是事實，因此宜謹慎理財與步步為營。

由於五行獨旺，導致其他五行枯竭，形同資源枯竭更是事實。但這些存在的事實，反而成為了強而有力的開運能量，於是乎機會出現了先掌握，先營造短線財利機會再說；而只要能化劫財為生財，馬年的財富更加可觀。

《12生肖財利運勢》

▍馬／劫財星來了 分散風險

就傳統命理角度來說，丙午馬年對於馬族們而言，是一種典型的劫財年，因此「謹慎理財」肯定會是不斷聽到的提醒。這種提醒是善意的，也確實需要謹慎面對，尤其是務必放下「不認輸」的情緒。務實是理想的思維，「守紀律」是投資求財的態度，該買該賣依照計畫執行，就容易讓自己處於多賺少賠的狀態。這也是理想的購屋和換屋年，既然「劫財星」氣息明顯，不妨讓金錢停留在不動產上。

不過值得一提的是，丙午馬年太歲位在「午」，同時也是「五黃煞位」，正巧又是春分盤中的「鬼宿」位置，於是乎「五鬼運財」的神祕格局出現了。馬族們想要以「化煞為權」的方式營造大財富，請在住宅和辦公室的「正南方」，擺放一對「奇門北斗七星水晶琉璃祿馬財神」，再加上「黃金福祿聚寶盆」或「奇門北斗七星水晶琉璃雙鰲護寶神龍穴」。則赤馬丙午年為馬族們帶來的是標準的「化劫財為生財」，劫財星幫忙賺錢。

雖然財運以秋天為旺，但靈活運作才是關鍵，設定合理區間、務實操作，乃智者之舉。儲蓄型標的值得關注，具備長期成長題材的傳產概念股更值得布局。宜將資金分散於電子（AI相關）、傳產（生技、電器電纜）、金融等類股，以降低國際經濟政策因素的不確定性風險。

▍羊／要多學習 秋冬財運佳

財利星氣勢雖然不明顯，且財源星也處於需要激發的狀態，不過幸運的是，由於財庫星氣勢十分旺盛，因此只要理財的策略對了，丙午年的財富依舊是豐盛的。

這個時候的謹慎理財建議，不會是傳統的保守策略，而是積極地開拓與轉型，因此自我成長式的學習與未來性的市場調查成為了必須落實的功課，此種現象尤以企業羊族們為甚，其餘羊族們則宜學習多元式的投資技術。

整體而言，羊族們的財運將會以秋天與冬天為佳，而春天與夏天的獲利與調整換手期，將會是奠定下半年投資求財運作空間寬度與廣度的關鍵策略。股市投資求財理想標的為AI與半導體為主，內需、金融及新興題材概念股為佳。還是有必要注重分散風險，增加內需及防禦型資產配置，ETF概念標的宜佔整體部位的三分之一。

▍猴／投資傳產股 步步為營

正財星氣勢頗佳，預示著這一年辛勤耕耘必有回報，財運亨通，進財有道。雖然財源吉星的氣勢不夠顯著，但在商務交易中，無論是商品採購、項目商談或業務拓展，只要堅守原則，仍能穩步前行，收穫成果。重點是偏財星的部分，就要補強了，而補強的方法就是用務實的思維，並且結合步步為營的策略。對於股市投資求財而言，那就是區間運作，設妥策略線與防守線，嚴守紀律，方有機會多賺少賠。

整體而言，財運以春夏為旺，也是調節納財的季節。投資標的宜以傳產類股為主，其中又以綠電、電網、成衣與製鞋最值得關注。另外，機器人與無人機相關類股也值得著墨。

▍雞／偏財旺 要管控現金流

偏財運頗為理想，商務買賣與投資求財皆有利可圖。唯一需要強化的就是「財源吉星」了，因此在投資理財的時候，資金與現金流的管理務必謹慎，而買與賣之間，買對了，買低了，才是贏家策略。

有道是：「小富靠儉，大富靠險。」薪水正財不會讓人發財致富，唯有偏財才是養命之源。而雞族們在馬年的財運也出現了偏財星氣勢較旺的現象，因此這是個有機會因為投資而發財致富的流年。展開斜槓事業，就從學習做生意與投資求財開始。

整體而言，財利運勢全年都旺，冬天進場低接，春天震盪換手，夏天逢高調節，秋天提防劫財。投資標的雖然儲蓄型值得考慮，不過生活概念股、金融類股，還有具有新話題、蓄勢待發的高科技概念標的。

▍狗／別過度投資 保守為上

有一種定律叫做「勒巴夫定律」（LeBoeuf’s Law），其核心思想是「積極主動地投資自己的人生，被動地投資金錢」。強調的是，我們應該積極地掌控自己的時間，主動決定如何運用，而不是被動地讓時間被他人或環境所支配。而這個定律就是在描述狗狗們在丙午馬年的財利運勢型態與運作模式和策略。

雖然在馬年太歲五行氣數的結構中，狗狗們的財利星與財源星都不明顯，但明顯的是財庫星。代表的是，狗狗們需要改變常態思維和策略。首先避免過度投資，其次運用系統與專家幫助理財，以及選擇保守型態的標的。財運以冬天為旺，秋天投資，夏天見好便收，春天多觀察少行動。

投資標的宜以ETF概念為主軸，並且落實分散風險策略，資金分配比重依序如下，半導體、AI相關、電力與傳產，以及生物科技類股，降低單一產業波動風險。

《2026馬年開財運賺大錢》。圖/時報出版提供

▍豬／財多身弱年 小心化解

人追錢很辛苦，錢追人呢？那將會是什麼樣的意境！

豬族們要小心了，因為在丙午馬年將會被錢追著跑，成為財神爺的最愛自然是幸福的，不過豬族們要先鍛鍊好身體，唯有充沛的體力才能夠勝任財神爺的重任。從專業的命理學術角度來說，豬族們的丙午馬年是個典型的「財多身弱年」，化解的方式很多，散財是其中之一，而最有效也最容易將財富留在身邊的就是系統運作的「留富策略」。

首先，為自己營造個聚寶盆，西北方擺放「黃金福祿聚寶盆」是風水策略，到銀行建立馬年專有帳戶則是其二，最重要的是投資標的的選擇，以及策略的運用。

整體來說，豬族們的金錢運以夏季最旺，是逢高調節的季節；秋天布局，冬天靜觀其變，春天加碼。只要願意守紀律，投資策略宜以積極型態為佳，如AI相關概念股，如TSMC、Nvidia和周邊，以及生技醫療概念股。

(本文摘錄自《2026馬年開財運賺大錢》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

