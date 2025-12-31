火馬年生肖財運(上)／牛開源節流、兔短線有財、「這動物」多拜財神

2026赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。丙午馬年火旺是事實，因此脾氣暴躁和事務變動快速。而劫財星超旺也是事實，因此宜謹慎理財與步步為營。

由於五行獨旺，導致其他五行枯竭，形同資源枯竭更是事實。但這些存在的事實，反而成為了強而有力的開運能量，於是乎機會出現了先掌握，先營造短線財利機會再說；而只要能化劫財為生財，馬年的財富更加可觀。

《12生肖財利運勢》

▍鼠／借力使力 投資有紀律

《我有一個夢想》（I Have a Dream）是馬丁．路德．金恩博士感人的演說，他說：「我有一個夢想，但實現它需要更多的力量。」對於2026年老鼠們的財利運勢而言，這是種十分貼切的形容。「我想發財致富，但實現它需要更多的力量。」面對這種「財多身弱年」，老鼠們的開運策略將會是「借力使力」，用合作取代競爭。

想要旺財，先學會旺財庫。營運計畫就是最好的「財庫」，依照計畫步步為營。對於一般朝九晚五老鼠而言，自我提升則是最好的「財庫」，投資求財不貪不懼，遵守紀律，隨時執行見好便收與階段獲利策略。

投資原則與標的，宜聚焦於穩定收益型、防禦性類股，如電信、公用事業、醫療與成熟企業。以及長期保值增值型的儲蓄概念標的。

▍牛／開源節流 購屋好時機

發財致富的不二法門就是開源節流，而在財星氣勢十分不理想的丙午馬年，牛族們想要開啟財利運勢，唯有在「財源吉星」下功夫。

就太歲五行氣數角度觀察，牛族們想要旺財就需要展開學習之路。另外，既然太歲「福澤星」氣勢明顯，對於家庭運勢的加持十分值得掌握。對於有意購屋換屋的牛族們而言，心動就該馬上行動，吉屋可望覓得，而也容易談個迷人的價位。

投資求財的部分，雖然宜以儲蓄型、穩定型與定期定額為主要標的與策略，此外，生活型態、通路概念、生技與通訊相關類股，皆值得關注與著墨。

▍虎／財運豐沛 要分散風險

財源祿星超級活絡的今年，很難想像有人會不動心，而紋風不動。事實上，此星具有直接生助財祿吉星的能力，因此這是財利能量豐沛，而財運順遂的一年。只不過可惜的是，由於財庫吉星的氣勢並不理想，因此這一年的投資理財與商務買賣需要的是「將獲利守住」的策略。

在技術上，就是積極開創財源創造財富，同時依照計畫遵守紀律地停利納財。在風水上，在居家和辦公室布「五鬼運財龍穴局」，擺放一對經過開光點睛的「奇門北斗七星水晶琉璃祿馬財神」和一個開光點睛的「奇門北斗七星水晶琉璃雙鰲護寶神龍穴」，以供奉的方式安置，每日敬茶水，誠心布局，想不旺都難。

投資求財，則以分散風險為先，股六債四，保守型與積極型交互運用。電信、公用事業、醫療、生技與成熟企業，以及人工智慧（AI）、新能源、半導體與電動車等概念股。

▍兔／短線有財 要見好就收

偏財星氣息旺盛的今年，兔子們的投資求財自然是有利可圖的。

偏財吉星氣息也同步活絡，不論是商務買賣，還是業務行銷都將會是順遂如意的流年。只不過需要提醒的是，由於流年財庫星氣勢並不理想，因此有必要做好隨時納財入庫的準備。

由於財利在短線，商務買賣薄利多銷為宜，而投資市場的操作以區間運作為宜，時間到了見好便收。投資標的以分散不同屬性為宜，ETF值得關注，市場趨勢性概念股有機會營造短線財富。AI類股值得聚焦，生物科技，更適宜大膽選擇具顛覆性潛力的標的。還是要溫馨提醒的是，短線區間運作持盈保泰為贏。

▍龍／多拜財神 要積極布局

財源吉星氣勢不佳，而財祿吉星也不理想，在此種雙雙告急的情況下，謹慎理財的提醒是必要的。這個時候除了要布局風水財位，提升財運能量之外，財神廟有必要經常拜訪，並在居家或辦公室的東南方奉厝「奇門北斗七星水晶琉璃祿馬財神」。

投資求財和商務買賣，往往傾向以保守思維運作，保守不是壞事，但易因過度保守而錯失良機。然而也別急著擴展生意與店面，步步為營穩健進行為宜。反倒是理想的購屋置產年。

股市投資求財，不妨以積極型的方式選擇標的，優先考慮高成長標的，如AI概念與趨勢性類股，而新興技術與市場也值得布局，結合長期持有與短線交易的方式，捕捉市場機會。就太歲五行特質而言，丙午年跨市場和類股配置，可望降低風險。

《2026馬年開財運賺大錢》。圖/時報出版提供

▍蛇／適合斜槓 新點子很多

有一種無奈，那就是賺錢的機會看起來十分活絡，想法和點子也很豐富，但就是不知道該如何下手，這是蛇族們馬年太歲財運氣數結構的寫照。那就是「財源吉星氣勢頗盛，無奈劫財星虎視眈眈，而財利星又出現了病況」，這個時候自然是強化財祿吉星的氣勢。

現實生活角度來說，那就是目標清晰，買賣進退節奏有序，看好下手，見好便收。而此種現象，企業家商務買賣與一般蛇族們投資求財都適用。朝九晚五族宜為自己規劃第二專長，學習有助於本業發展的工具型技能。

投資求財宜以積極策略，短線區間運作為宜。投資標的宜聚焦AI晶片龍頭、以GPU主導的資料中心與車用AI等成長動能強的概念股。

(本文摘錄自《2026馬年開財運賺大錢》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

