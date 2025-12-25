快訊

受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？王浩威：台灣需要一張新的社安網

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 業者痛定思痛延長嘉義店自主休業整頓

追雪族注意！賈新興：合歡山有雨夾雪機率 不排除拉拉山、太平山降雪

赤馬紅羊劫！2026丙午馬年「火上加火」燒不停…但五生肖超級好運

時報出版／ 文／陶文
2026年火馬年。圖／AI生成
2026年火馬年。圖／AI生成

2026丙午馬年，九紫離火運中的大好大壞

赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。

⭐2025總回顧

這個世界上的任何事物都是一體兩面的，赤馬丙午與紅羊丁未是如此，而川普的關稅之亂更是如此。

九紫離火運自2024甲辰龍年啟動，2025乙巳蛇年逐漸增勢，至2026丙午馬年達到轉折。

從2026丙午年太歲干支結構觀察，發覺天干是「丙火」，地支是「午火」，這種火上加火的狀態符合了傳統命理學術中的「獨旺」，因此「氣偏一方」毋庸置疑。

再加上，丙午太歲同時也出現「自坐羊刃」的現象，這是一種「大好大壞」的典型結構，在傳統的命理認知中，認為這種流年務必謹慎、保守、低調等等，以退為進的溫和策略，只為了避開「刃煞」，惹煞上身，得不償失。

事實上，在九紫離火運，九紫星當道的世代，丙午馬年正是將「九紫星」能量充分發揮的流年，於是乎「赤馬」成為了「流年亮點」，紅色就是亮點色系，再加上火焰式的黃，就成為了「丙午馬年」最強勢的五行顏色，只因為火星氣勢旺盛。

由此推論丙午年的這批馬肯定是神氣馬與焦躁馬，於是「一馬當先、馬到成功、揚鞭策馬、龍馬精神、馬不停蹄、烈馬奔騰、快馬加鞭、萬馬奔騰、鞍馬勞頓、馬首是瞻、駿馬奔騰、千軍萬馬……」這些都會是貼切的形容。因此，從傳統命理學術角度解讀，市場上就會出現「保守、謹慎」與「步步為營」的訊息。

事實的確如此，丙午馬年火旺是事實，因此脾氣暴躁和事務變動快速。而劫財星超旺也是事實，因此宜謹慎理財與步步為營。由於五行獨旺，導致其他五行枯竭，形同資源枯竭更是事實。

《2026馬年開財運賺大錢》。圖/時報出版提供
《2026馬年開財運賺大錢》。圖/時報出版提供

但這些存在的事實，反而成為了強而有力的開運能量，於是乎機會出現了先掌握，先營造短線財利機會再說；而只要能化劫財為生財，馬年的財富更加可觀。為自己，為家人安奉「奇門北斗七星水晶琉璃祿馬財神」，化煞為權，名利雙收，值得運作與期待。因此不怕流年不好，更無須畏懼赤馬傳說，只要策略對了，馬年將會是「寅做卯發」的好流年，詳細請閱讀十二生肖運勢。

丙午馬年可以做什麼？一個除了火，還是火的太歲年，我們可以積極廣結善緣，積累貴人籌碼，卻要很謹慎提防劫財。

一個觸動九紫離運火氣的旺年太歲，寅做卯發的能量爆表，一馬當先、馬到成功、揚鞭策馬、龍馬精神、馬不停蹄、烈馬奔騰……，相信這些都是馬年的祝賀和期許，你是哪一種？

2026丙午馬年超級好運的生肖有5個

第一名：虎。太歲三合，偏財祿神、偏財源神並臨。

第二名：猴。歲德吉星，文昌祿神並臨。

第三名：兔。福德、天德、天喜、福星祿神照拂。

第四名：羊。太歲六合，福氣祿神，家運、事業運順遂。

第五名：狗。太歲三合，才華洋溢，家庭與事業順遂。

(本文摘錄自《2026馬年開財運賺大錢》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

丙午馬年 川普 赤馬紅羊劫

