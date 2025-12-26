2026火馬年六大「天赦日」一次看！祈福求財轉運不要錯過

天赦日開運（想擺脫衰運，轉好運，絕對不可以錯過這天）

「天赦日」就是老天爺賜福的日子，一年大約有六天左右，都是當下季節的「祿神日」。據說「玉皇大帝」會在這個時候，接受眾生的祈福許願，會幫眾生赦罪、化解災厄，補運、旺家運。

祭祀玉皇大帝，供品愈簡單愈好，三種鮮果（各為單數），發糕、圓形餅乾、超旺太陽鳳梨餅……，還有12顆「帶殼花生」或「福圓」，拜拜完成後，當場剝開3顆，默念「壞運去，好運來」三次，將果殼丟入垃圾桶後離開現場，不可回頭。

記得盛接廟宇的水，回家擺放在「陰陽水」與「帝王水」裡，還有要噴灑至屋宅與辦公室的各位置，淨化空間，也讓「玉帝」的神力布滿整個空間。

溫馨提醒，這一天祭拜的主要對象是「玉皇大帝」，一般宮廟的「天公爐」就是「玉皇大帝」的主爐。

再一個溫馨提醒，那就是所謂的「玉皇大帝」，理所當然會是道教的最高神祇，然而這也是宇宙泛指的「上帝」。因此不論是那一種信仰，都可以在「天赦日」這一天對於自己信仰的「上帝」懺悔，請求赦罪，破除厄運，轉大運。

2026年丙午馬年，是一個對未來世界具有關鍵性轉折影響的年份，因此天赦日也格外不一樣。象徵的是，上天有好生之德，以及上帝對於眾生子民的垂憐。因此第一個「天赦日」就和萬物甦醒的「驚蟄」同一天，代表要喚醒大地萬物生靈接受上帝的祝福與消災解厄。

另外，第三個「天赦日」則和一年一度的上帝親自聆聽眾生心願的「天貺日」同一天。這一天無論如何都要好好的靜下心，和自己的「上帝」溝通，虔誠地向「上帝」禱告，因為你的心聲「上帝」聽得見。

丙午馬年到底是什麼樣的流年，竟然引動了宇宙的驚天動地，以及玉皇大帝盛大的關愛，擁有如此這般特殊天象之年的「天赦日」，恐怕不宜等閒視之。因此，除了「天赦日」的虔誠祈福外，最好還是從為自己、為家人點「闔家祈福燈」，為公司企業點「企業旺運燈」開始。

天赦日與奇門遁甲開運的吉時和方位

1. 2026年3月5日戊寅日，農曆一月十七日。驚蟄21：58

官星祿神主事，再加上「驚蟄」的天赦日，百年罕見，錯過了等百年！

啟動「祿馬財神」名利雙收，就在這一天。

這是丙午馬年的第一個「天赦日」，這一天的祈福對於事業運的幫助最為顯著，不論是袪除阻礙，化解困局，還是營造名利雙收，都是「天赦日」+「驚蟄日」+「官星祿神」的罕見絕佳神奇效應。

這一天向「上帝」祈福的同時，也要為自己安奉的「祿馬財神」添加大能量，讓自己的「富貴並臨」獲得「上帝」的加持。

2. 2026年5月4日戊寅日，農曆三月十八日

官星祿神日。丙午年、壬辰月、戊寅日的「天赦日」，家運、健康運、事業運與財運一應俱全。

3. 2026年5月20日甲午日。農曆四月初四日。

財星祿神日。丙午年、癸巳月、甲午日。本「天赦日」亮點在於「財星祿神」，因此大利「化劫財為生財」。

4. 2026年7月19日甲午日。農曆六月初六日（天貺日+天赦日）

六月初六「天貺日」+「天赦日」，上帝不但聆聽眾生心聲，同時親自審閱眾生需求，賜福、補運，心想事成。千載難逢的形容雖然誇張，但值得這麼形容，更值得執行開運策略。

5. 2026年10月01日戊申日。農曆八月二十一日。

文昌祿神日。丙午年、丁酉月、戊申日。偏財源祿神、文昌祿神並臨，心想事成，大利財運與事業運。

6. 2026年12月16日甲子日。農曆十一月初八日。

福星祿神日。丙午年、庚子月、甲子日。歲破月×歲破日的雙破天赦日。強烈建議需要逆轉勝的朋友們掌握，這一天具有強大的破除厄運，轉大運能量。這是家庭運與健康運，以及集團事業運的轉運「天赦日」。

