12星座外遇行為大賞！土象開始健身、這組喊「我需要私人空間」

做虧心事時，人們總是會做出一些不經意的小動作，以此掩飾心虛。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「「星座」12星座外遇時‼️會出現的行為❗️」，快來看看你的另一半的有沒有中！請參考太陽、月亮星座。

▎火象星座（牡羊、獅子、射手）／見笑轉生氣 送花送禮物

火象星座的外遇根本是零技巧可言，絲毫沒有遮掩能力，直接將「我有鬼」寫在臉上。第一特點是手機不離身，對平時的火象來說手機可有可無，甚至不見也不會太過理會，不過一旦外遇，手機就是他的命，連洗澡時都會拿去，隨時在等待對方的訊息，只要簡單詢問他，就會立刻進入「抓狂模式」，不停狡辯。

第二個行為是變身攻擊型戰鬥機，一般人做錯事會退縮，但火象會直接暴怒反擊，甚至直接跟你吵架，讓你懷疑明明是他外遇，為什麼最後變成我要道歉？如果真的屈服道歉，就已經重了火象的圈套了。

第三個是會有突然的贖罪式浪漫，會變得會送花、訂餐廳、買名牌包，不是因為他開竅，而是他外遇完心裡很不安，給你花錢是像在做花錢消災的儀式，企圖用物質換取內心道德平衡。

▎土象星座（金牛、處女、魔羯）／平靜像AI 但開始健身

土象星座的外遇像是高階版的精密布局，表面上看起來平靜，是因為他們太會隱藏了。第一個外遇行為就是平靜到可怕的「AI模式」，他們外遇不會靠情緒解決，而是希望維持穩定來掩蓋外遇事實，會沉穩到你覺得很怪，以前還會生氣，現在平穩得像一攤死水，講什麼都不會回嘴，實際上都把能量放在外遇對象上。

第二個是突然開始大量投資自己，土象非常務實，很少會亂花時間金錢在沒意義的事情上，但如果外遇，他就會開始重視自己價值，希望讓自己更有魅力，開始買名牌衣服、學做咖啡、健身，其實都是為了變成更有吸引力的自己，以應付新的對象。

第三個是時間邏輯漏洞，他們以為自己是時間管理大師，連說謊都會準備滴水不漏的說詞，但這就是破綻，因為再怎麼詳細的謊言都會有小小的漏洞，只要詢問細節就能成功套出話來。

▎風象星座（雙子、水瓶、天秤）／變得敷衍 需要私人空間

風象星座外遇時就像是手機網路突然連到別人家的熱點一樣，人雖然在你旁邊，但靈魂卻不知道跑到哪了。第一特點便是隨時靈魂都不在家，風象的愛需要通過交流和腦力激盪，如果外遇，會把聊天額度轉移到新對象上，無論如何跟他說話，都會感覺他非常敷衍、文不對題，因為他的靈魂早就不在你身上了。

第二個就是突然要更大的自由，以前可能還很黏你，喜歡跟你做一些事、討論生活，如果外遇，會常常跟你說「我需要個人空間」、「需要時間沉澱」，問他去哪總會給出模糊的答案，而其中的理由大家都能猜到。

第三個就是變成普通朋友，這是最直接的表現，你們對話應該是熱情的，且會一起談心事的，但風象外遇後，會變得很敷衍，甚至變得很客氣，就像對待普通朋友一樣，其實他的甜言蜜語，早就全部轉移到新對象上了。

▎水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）／情緒演8點檔 變一個人

水象星座的外遇行為容易被情緒影響，內心會被罪惡感跟自我厭惡淹沒，外在表現會非常詭異。第一點就是一碰就炸的不定時炸彈，外遇後他們會有罪惡感，但不會承認，會轉化為無法控制的炸藥，其實是在生自己的氣，不敢面對自己做錯事，把負面情緒丟在你身上。

第二個就是異常的溫柔，突然變得很體貼，以前都不會做家事，現在卻噓寒問暖，主動花時間陪你，這不是愛情昇華，而是他內心罪惡感已經爆表了，想用聖母模式來彌補你。

第三個就是行為反常到太做作，水象最擅長隱藏情緒，一旦外遇就會矯枉過正，行為反常到太過頭，會變得超級忙、變成工作狂或是社交狂，以前都是宅在家，現在卻總是跟朋友聚會，細問也不會問出答案，這些都是水象外遇的徵兆。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

