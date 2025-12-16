聽新聞
「四大生肖」中年暴富！38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁
年輕時拚速度，中年後拚格局。真正能在38歲後迎來事業高峰的，多半不是靠運氣，而是性格與實力同步到位。搜狐網分享，有四大生肖，38歲後直上青雲，越到中年越有氣場，自信又有氣場，談生意如虎添翼，從此賺大錢。
屬虎／氣場強大 果斷決策
屬虎的人天生有領導感，年輕時衝太快常有挫折，38歲後收放自如。這時的他們不只敢拚，還更會判斷時機。市場一有動靜，屬虎總能站在第一線拍板決策，帶著團隊往前衝，生意自然越做越大。
屬馬／行動過人 精準卡位
屬馬的人一向不愛空談，38歲後更是把熱情變成戰力，精準掌握市場脈動。當別人還在觀望，他們已經動起來了。馬對趨勢反應快、積極合作，加上人緣佳、談判順，生意場上總能搶先卡位。
屬蛇／自信冷靜 投資快狠準
屬蛇的人不愛高調，但每一步都算得精準。38歲後，經驗加持，判斷更穩，投資與經營講求節奏，不跟風、不亂衝。錢來得不急，但越滾越大，屬於低調卻最耐賺的類型。
屬牛／建立口碑 慢熱致富
屬牛的人早年多半在打基礎，38歲後實力開始發酵。他們重品質、重信譽，客戶黏著度高。成功不浮誇，但規模一年比一年大，走的是「慢熱型致富路」，卻最不容易翻車。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
