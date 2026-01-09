很難放下？3星座「舊愛還是最美」...金牛計算成本、第一名到處都是回憶

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個覺得「舊愛最美」的星座。圖／AI生成

感情中，分分合合是常態，但還是有些人一輩子都忘不了曾經愛過的人。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個覺得「舊愛最美」的星座，請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 雙魚座／現在不順 就美化回憶

雙魚座對現任伴侶感到不滿意時，會去想到曾經交往的對象，把對未來的期待放在過去的記憶裡，總是回憶起從前跟對象相處的種種細節，美化過去記憶，並對記憶做修飾。

TOP2 金牛座／沉默成本 付出難放下

金牛座會對舊愛有熟悉感，各方面都不用重新適應，另外金牛座也會計算感情的沉默成本，假如對舊愛付出很多時，再交往新的對象會傷成本，無論是時間還是金錢，會因為付出很多而難以忘懷。

TOP1 巨蟹座／路過每角落 都是回憶

巨蟹座天生記憶力就非常好，而且會透過聯想記憶法想起舊愛，可能路過某間商店，就會想起跟舊愛買東西的時光，閃現在心中，誘或著喝飲料、吃薑母鴨而想起某人，對巨蟹來說，舊愛是無可取代的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

