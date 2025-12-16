2026火馬年開運布局！居家中間放「這物」…補財運、迎貴人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師分享明年如何在風水上為自己的運勢做布局。圖／AI生成
2026年即將來臨，在風水上要做什麼才能增加好運呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享明年如何在風水上為自己的運勢做布局。

湯鎮瑋指出，2026年整個九宮飛星是「貪狼星」來入中宮，代表桃花的意思，很多人覺得桃花是指男女之間的愛情，其實沒有那麼狹隘，貪狼星是跟財運有關，要有貴人運才會帶來好的財運。

2026年是丙午年，屬於五行中火比較旺的一年，天干是丙、地支是火，馬年的午又是一個桃花位，因此明年對於真的很想脫單的朋友，或是愛情長跑多年想穩定的朋友，都是很好的時間點。

桃花位／中宮 要有金能量

如果想要讓自己人緣翻轉、貴人來臨，從居家的「中宮」位置下手，也就是家裡的中間，很多家庭可能是餐桌、餐廳或是走道，可以擺放跟金有關的東西，貪狼星五行跟水有關聯，要用金的能量去生水，因為中宮是屬土的能量，要土來生金、金來生水。

老師建議，想要開啟金能量，家裡中間可掛「風鈴或是銅鈴」，有事沒事就去搖動它，讓它發出聲響，可以帶動貪狼星和整個家庭的家運和諧，甚至為貴人運、財運做布局。也可以在走廊擺放時鐘，時鐘轉動可催旺貪狼星，也可以放音樂盒，但要常上發條，讓它發出音樂聲響，這些都是五行屬金的力量。

財位／東方+東南方 放存錢筒

2026年桃花財在中宮，正財位位於東方，東南方也一定要布局。東方是左輔星，就是八百左輔星，求得正財最大財星在東方，東南方叫右弼星，這兩個方位是明年很大的財位。

湯鎮瑋表示，可以在這兩處放上聚寶盆，把燈打亮一點；或是放上琥珀樹，或把用紙裁切成琥珀樹形狀的裝飾品都可以，用燈照亮也可以生旺財氣；在東方或東南方放「存錢筒」也是一個方法。

右弼星又是喜神的意思，如果想生小孩、心想事成，除了放樹之外，也建議放有水的東西，例如流水盆、汽水或紅酒，都可以帶動財運。

凶位／南方 不可以動土

太歲方就在午位，就是正南方，在2026年是蠻大的凶方，是五黃星來入座，在南方「不可以動土」，例如裝冷氣，更不要敲敲打打、不要亂動，可以在南方放上黑曜石或九宮八卦鏡。

如果睡覺床頭在南方，容易帶來病痛或血光，可以在煞方放九宮八卦鏡、安忍水。

北方是歲破方，雖然它是武曲星入座，但是北方又屬於三煞方，意思就是有小人，一動他就有問題，建議不要在北方去安神位或擺神明廳。

如果覺得自己口舌是非很多、小人很多，問題出在西方的「祿存星」上，假如座位剛好坐西朝東，就比較會犯小人，可以放龍龜、黑曜石、麒麟，幫助化解是非。

如果病痛多，西北方是病符位，建議在西北方放上葫蘆，因為葫蘆是千年化煞神器，能夠吸收病氣；或著放安忍水、五寶草精油、檀香、除障草、艾草都可以。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

風水 命理師 財運

