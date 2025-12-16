雙子流星雨來襲！4星座好運連連...水瓶靈感爆發、他貴人運爆炸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師指出雙子流星雨於12月13日至20日，高峰落在13到14日之間，象徵著靈感加速、社交變旺。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師指出雙子流星雨於12月13日至20日，高峰落在13到14日之間，象徵著靈感加速、社交變旺。圖／AI生成

雙子流星雨期間，有哪些星座能得到好運呢？星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出雙子流星雨於12月13日至20日，高峰落在13到14日之間，象徵著靈感加速、社交變旺等，特別適合合作、學新事物，特別有4個星座容易受到好運加持，得到意外的驚喜。

雙子座／人氣翻倍 機會如雨下

雙子座無論在資訊、人脈、對話還是靈感上都會獲得加持，這幾天有更多人跟你提合作或問你的意見，原本可能只是隨口說的想法也會獲得實踐，建議抓住機會，無論是談判、提案、考試或上課，多分享你的想法，你越容易被看見。

處女座／思緒清晰 學習力提升

這段期間內，處女座腦袋會非常有效率，能處理好複雜的事物，也能在學習中突然找到靈感，如果有考試或面試，請把握住機會。此外你的分析能力也很適合應用在職場上，主動整理資料、更新流程，都可以為未來鋪路，人際關係也突飛猛進，要好好把握知識提升的時期。

天秤座／社交熱絡 貴人靠過來

這幾天天秤座「社交運」會非常好，原本對你冷淡的人會主動靠近，給予你鼓勵和機會，多參加聚會或多跟人聊天，有助你未來的發展。如果正在談合作或某段關係，這段時期你會更明確表達想法，讓對方信任，使你在人群中更耀眼，只要願意走出去跟人互動，就會得到貴人的祝福。

水瓶座／靈感爆發 創意點子多

水瓶座會獲得「跳脫框架」的能量，會從意外角度發現新點子，不管從事什麼工作，都會在此期間獲得全新啟發，建議可做一些平常不敢做的事，或是在對話中突破盲點。此外社交上也會出現新朋友，請抓住突然湧現的靈感，可能會成為你未來的轉淚點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 雙子座 流星雨

