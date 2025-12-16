快訊

計程車白髮司機不看談話節目 醫見螢幕震驚：是全英文經濟學

執行任務遇到大城淪陷！台籍無國界醫生的蘇丹見聞錄

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪「500人民幣」

2026前程似錦！四生肖順風開局…迎來貴人、事業運大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
職場工作順利示意圖。圖／AI生成
職場工作順利示意圖。圖／AI生成

2026年快到了，新一輪節奏即將展開，搜狐網分享，以下四個生肖，在新的一年裡特別容易迎來順風局面，日子愈過愈穩。不只方向逐漸明朗，機會也接連出現。快看看有你嗎？

生肖兔／好人緣口碑 迎關鍵貴人

屬兔者向來行事低調、待人圓融，長期累積的人際好感，將在2026年逐步兌現。職場上容易遇到願意提攜的前輩或關鍵人物，讓原本卡關的事務出現轉機。只要維持一貫的穩定表現，發揮耐心與細膩優勢，事業發展可望更上層樓。

生肖馬／行動力強 機會主動靠近

屬馬者在2026年行動力與企圖心同步提升，特別適合嘗試新方向或跨出舒適圈。無論轉換跑道、接觸新合作，或投入不同領域，都容易遇到助力。只要掌握節奏、避免衝動決策，熱情將成為推動前進的重要燃料。

生肖猴／靈活反應快 創意被看見

屬猴者的優勢在於反應快、想法新，2026年這股創意能量更容易被看見。工作上提出的點子與策略，往往能切中需求，為團隊帶來新氣象。人脈互動也相對活絡，透過交流與合作，為後續發展鋪路。

生肖豬／心態穩定 家庭事業雙贏

屬豬者在新一年重視生活平衡，反而讓運勢走得更長遠。事業進展雖不追求急速，但步步踏實，逐漸獲得信任與肯定。家庭與生活層面相對和諧，穩定的狀態成為支撐前行的重要力量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

「5大星座」聖誕節前後財運回春！2星座有機會跳槽、他收到家人意外財富

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強強滾」：財庫變飽滿

60年一遇…2026赤馬年4生肖犯太歲 命理師曝3招化煞解厄

相關新聞

2026前程似錦！四生肖順風開局…迎來貴人、事業運大爆發

2026年快到了，新一輪節奏即將展開，搜狐網分享，以下四個生肖，在新的一年裡特別容易迎來順風局面，日子愈過愈穩。不只方向逐漸明朗，機會也接連出現。快看看有你嗎？

「5大星座」聖誕節前後財運回春！2星座有機會跳槽、他收到家人意外財富

年底又是狂歡開趴的季節了，5星座在聖誕節前後財運即將回魂。

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

12月21日是晚上11時2分48秒交節氣進入「冬至」，也是今年最後一個天赦日，命理師柯柏成表示，冬至雖象徵「一陽來復」，...

每日星座運勢／巨蟹為人著想肯奉獻 易有好運降臨

2025-12-16牡羊座短評：多與人互動，會有好運。【整體運】感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的

天生帶財！「3大生肖」打從娘胎就有福 出生一路旺到老

有些人的福氣，需要自己打拚而來，有些人的福氣，卻是打從娘胎出來就擁有，他們無論是逆境或順境，經常都能得到幫助，在求財路上順利平穩，真是令人羨慕不已，一起來看看是哪幾個生肖。

冬至禁忌7大事項必看！ 做錯隨時全年走衰運 吃湯圓「要雙數」

2025年12月21日便是冬至，這一天也被稱為「過小年」，對來年運情甚有影響。因此，大家除了記得回家吃冬至團年飯之外…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。