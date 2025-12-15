快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

聽新聞
0:00 / 0:00

冬至禁忌7大事項必看！ 做錯隨時全年走衰運 吃湯圓「要雙數」

香港01／ 撰文：蘇翰林
在傳統習俗中，單數代表孤單；雙數代表幸福圓滿、好事成對。圖／AI生成
在傳統習俗中，單數代表孤單；雙數代表幸福圓滿、好事成對。圖／AI生成

2025年12月21日便是冬至，這一天也被稱為「過小年」，對來年運勢甚有影響。因此，大家除了記得回家吃冬至團年飯之外，還要記得遵守一些禁忌。《香港01》「好食玩飛」記者已整合冬至7大禁忌讓大家多加留意，以免不小心觸犯，影響全年運程！

冬至是一年二十四節氣中最後一個節氣，同時也是一年之中日照時間最短、黑夜最長的一天。但過了這一天，白晝時間會逐漸變長，古人認為陽氣也會開始回升，因此，在冬至當天的行為會牽連到末來一整年的運程，故有不少禁忌需要遵守。

冬至禁忌【1】吃單數湯圓

冬至為什麼要吃湯圓呢？因古人相信，吃湯圓有「取圓以達陽氣」的作用，且湯圓的諧音亦有象徵「團圓」的意思，同時也有添歲添福的意頭。而在傳統習俗中，單數代表孤單；雙數代表幸福圓滿、好事成對。所以為了團團圓圓，吃湯圓必須要雙數。

冬至禁忌【2】晚上外出

在《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，古人會在冬至的時候向上天祈求消除疫疾，減少民間疾苦，所以亦會有祭祖祭鬼的習俗，因此冬至其實亦屬於鬼節，陰氣較重，建議晚上還是不要外出。

冬至禁忌【3】與別人吵架

古人認為，在節氣變化之日動怒，可能會損害磁場，從而影響來年運勢。因此，在這一天應與家人朋友和睦相處，盡量避免爭執。

冬至禁忌【4】熬夜

冬至這一天氣溫較低和陰氣較盛，如果太晚睡覺會導致陽氣下降，陰盛陽衰令氣場欠佳。而《黃帝內經》中亦有提及「冬至夜漏長，宜早臥遲起」，意指冬至晝短夜長，應早睡遲起來養生。此外，冬至又有「過小年」的意思，若在冬至陰氣過盛，亦會影響來年運情。

冬至禁忌【5】進行房事

冬至當天是陰氣最為旺盛的日子，男女房事精力太旺會導致陽氣外洩，從而令陰氣入體，傷害元神。此外，《五經通義》亦有記載：「冬至後陽氣始萌，陰陽交精，萬物氣微，在下不可動泄。」在這一天進行房事，會令陽氣不穩固，傷害賢氣，影響健康。

冬至禁忌【6】裝修

古人認為，冬至為陰陽交替、陽氣初生之時，在這段時間動土可能會「驚動陰氣」，從而影響來年運勢，因此在傳統習俗上不建議大動土木，尤其是敲牆、拆地磚等工程。

冬至禁忌【7】已婚女性回娘家

在古時，不少女兒外嫁後與娘家相隔甚遠，女兒要長途跋涉才能回去，而冬至這一天氣溫又較低，容易在途中生病並傳染給公婆。因此，冬至會避免嫁出去的女兒回娘家。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀：

冬至盆菜8推介2025｜鼎爺/永年士多/韜韜39折起食鮑魚花膠+免運費

自助餐優惠買1送1｜富麗敦海洋公園酒店人均$233起！聖誕除夕都得

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

冬至禁忌7大事項必看！ 做錯隨時全年走衰運 吃湯圓「要雙數」

2025年12月21日便是冬至，這一天也被稱為「過小年」，對來年運情甚有影響。因此，大家除了記得回家吃冬至團年飯之外…

唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作進入忙碌期 雙魚桃花順其自然

本週火星進摩羯，周圍瀰漫嚴肅風氣，做事容易一板一眼，魔羯相關人事物以及政府機關、高層成為焦點，身體要注意乾癢、掉髮或牙齒有狀況。太陽進魔羯，在嚴肅的氛圍中，做事更認真務實，工作嚴謹不得閒，政府機關、大老闆，發生意料之外的轉折點。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強強滾」：財庫變飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不害羞，就能讓自己的荷包越來越飽滿，有人則是不要輕易放棄，就能獲得豐厚財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／牡羊將積蓄分散支配 不用苦惱投資

2025-12-15牡羊座短評：心平氣和才能解決問題。【整體運】感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力

60年一遇…2026赤馬年4生肖犯太歲 命理師曝3招化煞解厄

2025年進入倒數將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，命理師柯柏成說，馬、鼠、牛、兔4生肖犯太歲，衝擊運勢變動...

殺破狼週運勢／處女座人際旺盛 天蠍座年終可期

殺破狼2025年12月15日～12月21日12星座一週運勢 編輯推薦殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。