殺破狼週運勢／雙魚桃花旺「收到很多好感」射手開銷驚人「存款見底」

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的水星脫離不良相位的影響，遠行除了到想朝聖的景點打卡，還非常有效率地購買親朋好友的伴手禮。某些白羊座到外地出差，可一口氣完成許多任務。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，會獲得一筆外快報酬，彷彿是一場及時雨，解決捉襟見肘的經濟狀況。某些白羊座可領到不少加班費，努力工作還是有回報的。

本週須注意的部分

工作運方面，金星進入志業宮位，與火星、太陽齊聚，會承接十分重要的任務，或是代理主管的部分職務，雖然受到職場許多人矚目，但責任重，壓力比較大，工作量多，要花很多時間處理。

健康運方面，土星與海王星合相在精神宮位，長期處在壓抑憂慮的環境下，睡眠品質不良，白天會覺得昏沈，對很多問題都感到悲觀與焦慮，需注意心靈層面的健康，當心罹患心理方面的疾病。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的水星脫離不良相位的影響，善用各種折價券與優惠活動，可買到許多物超所值的東西。有投資習慣的金牛座，將體質不良的標的出脫，重新佈局，會看到資產有所成長。

面試運、考試運方面，面試新工作十分討喜，很快就會獲得錄取通知。參加各種證照或國家考試的金牛座，成績順利跨越門檻，未來可望進入公務機關或國營企業服務。

本週須注意的部分

學業運方面，金星進入學業宮位，與太陽、火星齊聚，相位不良，和同學一起合作某個大型的研究，會發現週遭的人像一盤散沙，很多重擔落在自己身上，課業繁重。

人際關係方面，海王星與土星在人際關係宮位呈現合相，很多的社交活動都不想參加，成為團體中的邊緣人。某些金牛座最近遭受不友善的對待，甚至被同儕霸凌，會十分社恐。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的水星脫離不良相位的影響，與喜歡的人有許多交流的機會，兩人每天都有聊不完的話題。感情穩定的雙子座，會與情感對象一起出遊，關係更進一步。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，正享受一個人獨自旅行的自在，隨心所欲的到想去的地方遊覽。某些雙子座終於排除萬難，到達一個很難抵達的區域，會在此深度的探索，並好好淨化心靈。

本週須注意的部分

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與太陽、火星齊聚，容易著涼感冒，或被病毒感染，引發喉嚨發炎。火氣較大，容易嘴破、長痘痘，並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。並注意心血管方面的問題。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，最近不斷在轉換工作領域，希望能找到平穩，並有歸屬感的職業。某些雙子座很想從事對人生有意義的事業，但具體的方向是什麼，自己也不知道。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的水星脫離不良相位的影響，工作效率提升，將堆積如山的文件、報告都消化完。某些巨蟹座會需要溝通協調許多事物，都能很順利媒合成功。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位的影響，意外發現與團體裡的邊緣人有相同興趣，會和對方成為好朋友。某些巨蟹座則是會遇到思想較為前衛的人士，從他的觀點看世界會比較有趣。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入感情宮位，與太陽、火星齊聚，被正在曖昧的對象嫌棄太黏，給他的訊息常已讀不回。感情穩定的巨蟹座，暫時與對方需要遠距一陣子，會十分思念戀人。

學業運方面，土星與海王星合相在學業宮位，對目前的學科沒有興趣，也無法理解，很想轉換科系就讀，卻不知改念什麼好。某些巨蟹座則是遇到嚴格的指導者，不斷督促你的研究論文，課業壓力很大。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的水星脫離不良相位的影響，和喜歡的人有許多交流的機會，雙方有聊不完的話題。感情穩定的獅子座，有很多時間跟小孩或寵物對話，甚至會用採用特殊的方式與寵物溝通。

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，危機處理得宜，化解一次又一次的危機，能力受到上司肯定。某些獅子座會用遠距辦公的方式工作，或是接案當ＳＯＨＯ族。

本週須注意的部分

健康運方面，金星進入健康宮位，與火星、太陽齊聚，身體有過勞的傾向，需要調整出一些時間好好休息。火氣較大，容易嘴破、或是長痘痘，當心著涼感冒，喉嚨發炎。並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

金錢運方面，土星與海王星呈現合相在財務宮位，正在處理一些財務方面的麻煩與糾紛，嚴重的話甚至需要進入法律途徑釐清。某些獅子座積欠了不少債務，這段時間都在努力還錢。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的水星脫離不良相位的影響，會好好的整頓居住空間，斷捨離不需要的物品，家宅清爽許多。某些處女座買了新家電，生活因此煥然一新。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，會臨時決定一個海外旅行，快閃某個城市，或是為了享受某個特定美食，到外地一日遊，為生活增添一些樂趣。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，與火星、太陽齊聚，陷入一段既是甜蜜，又不能對外公開的戀情中，有點苦澀，卻義無反顧。某些處女座最近迷上新的偶像，徹夜追劇，精神與體力因此透支。

工作運方面，冥王星持續在工作宮位行進，雖然沒有什麼不愉快，但一個人工作久了，偶而會感到有些寂寞，沒有人可以吐苦水。創業中的處女座一個人要處理很多雜務，偶而會希望有個助理或同事能分擔一些事務。

天秤座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的水星相位良好，旅遊行程十分順利，交通銜接順暢。並十分也效率地購買了給親朋好友的伴手禮。某些天秤座正在收集很多旅遊資訊，計劃行程，準備要去旅行。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，在海外買東西，會因為匯差的關係，省了不少錢。有投資習慣的天秤座，短線可期，標的物指數暴衝，乘勢出脫，可獲利了結。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與太陽、火星齊聚，相位不良，因為工作規劃的問題，和家人有些不愉快。某些天秤座正在裝潢、整修家中的某些區域，暫時要忍受雜亂的環境。

工作運方面，海王星與土星持續在工作宮位呈現合相狀態，儘管在職場的頭銜光鮮亮麗，但每天要處理的事情卻十分繁雜，還要承擔許多重責大任，對目前的工作有些倦勤。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的水星脫離不良相位的影響，對於薪資分配利用得宜，會存下為數不少的資金。某些天蠍座則是在此時得知年終獎金加碼的消息，心中充滿期待。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，與某個人閃電交往，跌破週遭朋友的眼鏡。某些天蠍座陷入較為特殊的戀情中，不被他人看好，但你寧願執迷眼前的甜蜜也不後悔。

本週須注意的部分

交通運方面，金星進入交通宮位，與太陽、火星齊聚，相位不良。才剛換了新車，十分愛護它，卻被冒失的人刮傷，使你十分心疼。這段時間需當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，需特別注意交通安全。

工作運方面，金星進入面試、溝通宮位，與太陽、火星齊聚，相位不佳，面試新工作很快收到錄取通知，到職後卻發現工作內容與想像的不同，只好繼續丟履歷。工作穩定的天蠍座，與同事溝通不良，處理很多事務都卡卡的。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位影響，遇到麻煩的問題能靈活處理，危機處理能力深得上司信任。某些射手座會暫時需要以遠距辦公的方式工作，時間能彈性運用。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與太陽、火星齊聚，相位不良，會需要購買很昂貴的東西，預期外的支出增加，存款見底。某些射手座會花錢在吃喝玩樂、物質享受方面，開銷驚人。

家宅運方面，海王星與土星合相在家宅宮位，相位不良。房屋貸款沈重，每個月必須省吃儉用才能過好日子。某些射手座家中會有親人需要照顧，或是有許多問題需要一肩扛起，生活壓力較大。

健康運方面，水星在命宮行進，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎。由於木星在疾厄宮位行進，某些射手座最近正在治療慢性疾病，嘗試很多種方法，開始見到成效。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、娛樂宮位的天王星脫離不良相位的影響，陷入與以往不同形式的戀情中，感覺自己比過去快樂，甚至想和對方進入婚姻關係。某些摩羯座則是因為追劇，迷戀偶像，每天都覺得心情很好。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，存錢需要強大的意志力，目前發現自己的存款增加了許多，覺得很有安全感。某些摩羯座終於能排除萬難搶購到限量商品，感到很有成就感。

本週須注意的部分

健康運方面，金星進入命宮，與太陽、火星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。火氣較大，容易長痘痘、嘴破。並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時需注意心血管方面的問題。

工作運方面，土星與海王星合相在面試、溝通宮位，最近暫時不要換工作，面試較為不討喜，無法進入理想的企業。工作穩定的摩羯座，與同事、上司或是客戶溝通不良，工作不順心。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的水星脫離不良相位的影響，和朋友有許多交流的機會，在社交場合十分活躍。某些水瓶座在社交媒體的發文或影片受到重視，成為大眾關注的人物。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，在職場的地位重要，是許多人倚賴的對象。某些水瓶座則是轉換到友善的職場，工作愉快，與同事相處和睦，會覺得能待在好的工作環境很難得。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，不論怎麼努力儲蓄，總會發生一些突發狀況需要用錢，經常兩袖清風。某些水瓶座目前收支不平衡，需要省吃儉用，才能應付每個月的固定開銷。

感情運方面，金星進入心靈宮位，與太陽、火星齊聚，相位不良，被暗戀的人發現自己的心情，卻不被當一回事，感到很失望，這樣的情緒容易變得不太健康，需注意心理方面的問題。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星脫離不良相位的影響，排除掉許多障礙，工作變得十分有效率，把堆積如山的工作量消化完畢。某些雙魚座經常需要與上司或下屬溝通，這段時間表達會十分順暢。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，桃花旺盛，會有許多人對你表達好感。感情穩定的雙魚座，與伴侶有生育孩子的準備，目前可能已經懷孕，或是兩人會一起收養寵物。

本週須注意的部分

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與太陽、火星齊聚，相位不良，交際應酬的邀約太多，對你而言卻十分困擾，有時間只想宅在家中耍廢，並不想與別人交流。

健康運方面，土星與海王星合相在命宮，有許多慢性疾病需要積極治療，經常需要進出醫院，覺得很麻煩。某些雙魚座正在調理身體狀況，但有些治療方式似乎不太適合自己。

