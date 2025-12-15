唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作進入忙碌期 雙魚桃花順其自然

快訊

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報12/15-12/21】

星象影響：火星、太陽進魔羯

本週火星進摩羯，周圍瀰漫嚴肅風氣，做事容易一板一眼，魔羯相關人事物以及政府機關、高層成為焦點，身體要注意乾癢、掉髮或牙齒有狀況。太陽進魔羯，在嚴肅的氛圍中，做事更認真務實，工作嚴謹不得閒，政府機關、大老闆，發生意料之外的轉折點。

12星座個別影響：

巨蟹：支援性質任務表現亮眼，感情務實付出更能加分

獅子：睡眠不足要注意健康，感情低潮等待他人主動

處女：周遭出事需收拾爛攤子，感情避免衝突而擦槍走火

射手：突發插曲打亂節奏，感情上嚴肅挑惕讓人怯步

牡羊：工作忙碌有成就感，感情避免因顧事業而忽略對方

天秤：事業聚焦在長遠規劃上，感情價值觀不同者易分歧

天蠍：工作有爆發力要小心過勞，感情忙碌易有職場火花

雙魚：做事易恍神需理性控制，桃花順其自然、稍縱即逝

金牛：貴人運旺互相加持，感情溫柔放輕鬆能增添魅力

雙子：放下心防能收獲善意，自我設限易將桃花阻擋在外

魔羯：工作進入忙碌期無暇他顧，感情保守略顯無聊

水瓶：突發狀況反而激發創意，感情展現幽默及表達溝通

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

