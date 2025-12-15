快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強強滾」：財庫變飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不害羞，就能讓自己的荷包越來越飽滿，有人則是不要輕易放棄，就能獲得豐厚財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬龍

隨著生活壓力以及工作繁重等因素，國人對於放鬆心情的旅遊活動，也越來越重視，如果你是飯店業或旅遊業等相關工作者，本周的運勢非常不錯，在這段時間裡，會有許多生意或預約上門，請提供最佳的服務品質，以及專業建議，就能讓客人買單，同時也能賺取滿滿的財富。

第四名：血型AB型+生肖屬狗

人來人往的市場街景，充滿許多熱情的人情味，如果你是市場肉品類攤商，無論是雞豬牛羊，還是海鮮漁貨，本周的氣運極為旺盛，在這段時間裡，攤子前的人氣居高不下，許多婆婆媽媽會在此停留，你可以大聲宣傳，不要害羞，就能讓客人掏出錢來，讓自己的荷包越來越飽滿。

第三名：血型O型+生肖屬牛

交通工具不僅能拉近距離，更能節省更多時間，如果你是職業駕駛人，無論是載人還是載貨，例如計程車、客運司機或是物流貨運司機，本周的工作量將極為龐大，在這段時間裡，需要許多精力來工作，但是一切都是值得的，屆時就會看到滿滿錢財，不斷湧入自己的財庫裡。

第二名：血型O型+生肖屬馬

業務工作常需要極大的耐心與毅力，有時也經常會看到不好的臉色，如果你是業務工作者，特別是資訊業相關，本周的財運如日中天，在這段時間裡，將有許多機緣現前，請持之以恆，不要輕易放棄，就有機會得到客戶的青睞，簽下一筆大單，讓自己的業績大幅成長，獲得豐厚財富。

第一名：血型B型+生肖屬雞

現今社會的人均所得已達到一定的水準，人們對於生活品質的要求也不容馬虎，如果你是販售或製造生活用品的店家或廠商，例如清潔用品、衛生紙、毛巾等，本周的財運強強滾，在這段時間裡，銷售額不斷攀升，請多注意商品良率，就能讓消費者用得滿意，也讓自身財庫變得飽滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財富 財運

延伸閱讀

歡喜冤家！3星座組合越吵越甜蜜...天蠍+巨蟹掀暴風雨、「這組」直球對決

越成熟越有錢！「3大星座」後半生逆勢崛起 靠時間累積驚人財富

不凑合、不妥協！「3大生肖」寧願孤單終身也要堅守真愛

60年一遇…2026赤馬年4生肖犯太歲 命理師曝3招化煞解厄

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作進入忙碌期 雙魚桃花順其自然

本週火星進摩羯，周圍瀰漫嚴肅風氣，做事容易一板一眼，魔羯相關人事物以及政府機關、高層成為焦點，身體要注意乾癢、掉髮或牙齒有狀況。太陽進魔羯，在嚴肅的氛圍中，做事更認真務實，工作嚴謹不得閒，政府機關、大老闆，發生意料之外的轉折點。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強強滾」：財庫變飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不害羞，就能讓自己的荷包越來越飽滿，有人則是不要輕易放棄，就能獲得豐厚財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／牡羊將積蓄分散支配 不用苦惱投資

2025-12-15牡羊座短評：心平氣和才能解決問題。【整體運】感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力

60年一遇…2026赤馬年4生肖犯太歲 命理師曝3招化煞解厄

2025年進入倒數將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，命理師柯柏成說，馬、鼠、牛、兔4生肖犯太歲，衝擊運勢變動...

殺破狼週運勢／處女座人際旺盛 天蠍座年終可期

殺破狼2025年12月15日～12月21日12星座一週運勢 編輯推薦殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開

不凑合、不妥協！「3大生肖」寧願孤單終身也要堅守真愛

在感情世界中，有些人寧願孤單終身，也不願為了湊合而將就。「搜狐網」指出，有三個生肖的人，對愛情抱持高度原則，重視真誠與靈魂契合，即使單身也不輕易妥協。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。