本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強強滾」：財庫變飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不害羞，就能讓自己的荷包越來越飽滿，有人則是不要輕易放棄，就能獲得豐厚財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬龍

隨著生活壓力以及工作繁重等因素，國人對於放鬆心情的旅遊活動，也越來越重視，如果你是飯店業或旅遊業等相關工作者，本周的運勢非常不錯，在這段時間裡，會有許多生意或預約上門，請提供最佳的服務品質，以及專業建議，就能讓客人買單，同時也能賺取滿滿的財富。

第四名：血型AB型+生肖屬狗

人來人往的市場街景，充滿許多熱情的人情味，如果你是市場肉品類攤商，無論是雞豬牛羊，還是海鮮漁貨，本周的氣運極為旺盛，在這段時間裡，攤子前的人氣居高不下，許多婆婆媽媽會在此停留，你可以大聲宣傳，不要害羞，就能讓客人掏出錢來，讓自己的荷包越來越飽滿。

第三名：血型O型+生肖屬牛

交通工具不僅能拉近距離，更能節省更多時間，如果你是職業駕駛人，無論是載人還是載貨，例如計程車、客運司機或是物流貨運司機，本周的工作量將極為龐大，在這段時間裡，需要許多精力來工作，但是一切都是值得的，屆時就會看到滿滿錢財，不斷湧入自己的財庫裡。

第二名：血型O型+生肖屬馬

業務工作常需要極大的耐心與毅力，有時也經常會看到不好的臉色，如果你是業務工作者，特別是資訊業相關，本周的財運如日中天，在這段時間裡，將有許多機緣現前，請持之以恆，不要輕易放棄，就有機會得到客戶的青睞，簽下一筆大單，讓自己的業績大幅成長，獲得豐厚財富。

第一名：血型B型+生肖屬雞

現今社會的人均所得已達到一定的水準，人們對於生活品質的要求也不容馬虎，如果你是販售或製造生活用品的店家或廠商，例如清潔用品、衛生紙、毛巾等，本周的財運強強滾，在這段時間裡，銷售額不斷攀升，請多注意商品良率，就能讓消費者用得滿意，也讓自身財庫變得飽滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦