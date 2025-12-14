快訊

常春藤盟校布朗大學爆槍擊釀2死！期末考第2天多人中彈 槍手在逃

新莊公寓深夜惡火竄大量火煙 16歲少女逃生不及慘成焦屍

首波大陸冷氣團+輻射冷卻 吳德榮：今晚、明晨、周二晨探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

60年一遇…2026赤馬年4生肖犯太歲 命理師曝3招化煞解厄

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成

2025年進入倒數將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，命理師柯柏成說，馬、鼠、牛、兔4生肖犯太歲，衝擊運勢變動大，有官非、人際溝通等問題，建議冬至後可去點燈安太歲，透過特定飾品和飲食消災解厄，整年平安順利。

柯柏成指出，公轉太陽一周為11.8618年，取整數約當12年，正好對應黃道上12生肖的每一年，太歲星就是天文上的木星，古稱歲星；2026丙午馬年，木星進入馬的對應位置，據八字理論為沖、破、害、刑4種狀況要特別注意年度狀況。

而2026丙午年犯太歲的生肖主要有四，分別為「值太歲／刑太歲」馬，運勢起伏，需特別謹慎，主要是刑太歲的問題，容易自尋煩惱自找麻煩，引發不必要的官非；「沖太歲」鼠，對立衝擊，變動較大，尤其是桃花沖，飛來豔福絕不是福。

「害太歲」牛，和長官長輩或合作廠商溝通不易，談好的事情常面臨不可預期的變化；「破太歲」兔，人際關係、合作易出現破裂，情感上容易出現競爭對手或其他不當的吸引力。上述4生肖因為犯太歲須特別留意，最好去廟裡安太歲。

而走好運的生肖有三，生肖羊會遇到六合貴人，生肖虎及狗則有三合貴人，在健康、學業、事業或財運易有貴人相助，但要注意，貴人的出現有時會伴隨著壓力與督促，如何辨別及善用貴人之力得靠智慧，別把把貴人當仇人，把小人當貴人。

柯柏成說，生肖雖只是大群體方向，仍需視每人八字結構喜忌不同，有個別處理方式，但傳統上最簡易的就是到廟裡點盞太歲燈或平安燈，早晚課誦經祈福迴向，達到消災解厄的安太歲功效，眾生通用，即便沒犯太歲，點了也可讓元神光彩。

原則上冬至後就可以開始點燈安明年馬年的太歲，但主要仍要配合各宮廟開放登記時間。此外，也能配戴羊形象的墜鍊或手環，或放三羊開泰雕塑在辦公室桌上，小朋友犯太歲也能在床頭放隻喜羊羊，羊的形象可解太歲沖煞，具安太歲的功效。

他也提到，基於太歲的特性，飲食上茹素為宜，倘若暫時無法避免肉食，那至少節氣「立春」當天，也就是2026年2月4日要避免羊肉，可以減少太歲的影響，因為太歲爭著要的羊，把牠吃下肚，太歲自然就找你的腸胃健康，甚至運勢麻煩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲

延伸閱讀

不凑合、不妥協！「3大生肖」寧願孤單終身也要堅守真愛

三生肖看似和善、其實不好惹…踩到他們底線「友誼直接登出」

4生肖財氣噴發「從冬至旺到跨年後」！ 第一名福星高照賺飽飽

2025最後天赦日！命理師曝這天「補財最強」：錯過再等80年

相關新聞

60年一遇…2026赤馬年4生肖犯太歲 命理師曝3招化煞解厄

2025年進入倒數將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，命理師柯柏成說，馬、鼠、牛、兔4生肖犯太歲，衝擊運勢變動...

每日星座運勢／雙魚工作要保持謹慎 以免忽視細節

2025-12-14 牡羊座 短評：今日運勢順遂，心平氣和。 【整體運：】 單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑

殺破狼週運勢／處女座人際旺盛 天蠍座年終可期

殺破狼2025年12月15日～12月21日12星座一週運勢 編輯推薦殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開

不凑合、不妥協！「3大生肖」寧願孤單終身也要堅守真愛

在感情世界中，有些人寧願孤單終身，也不願為了湊合而將就。「搜狐網」指出，有三個生肖的人，對愛情抱持高度原則，重視真誠與靈魂契合，即使單身也不輕易妥協。

越成熟越有錢！「3大星座」後半生逆勢崛起 靠時間累積驚人財富

隨著年齡增長，不少人發現財富累積的速度也隨之改變。「搜狐網」指出，有些星座在年輕時默默耕耘，隨著人生歷練與職涯發展逐漸成熟，財務實力反而在中後期明顯提升。星象觀察指出，金牛座、天蠍座與摩羯座，常被視為「越老越有錢」的代表星座。

歡喜冤家！3星座組合越吵越甜蜜...天蠍+巨蟹掀暴風雨、「這組」直球對決

情侶或夫妻互動中吵架是難免的，但某些人反而因為爭吵，而讓感情更加甜蜜多彩。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個越吵越甜蜜的星座組合，快來看看你和你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。