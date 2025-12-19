快訊

2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花

柿子文化／ 文／王崇禮
2026年火馬年。圖／AI生成

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

《上半年整體運》

──2026/2/4（立春）－2026/8/6

馬／當心小人陷害 盡量低調

過去有一些波折跟坎坷，但這些不好走的路將要走完，心裡不要一直存著埋怨、不滿的情緒，往前看才是人生的正確態度。農曆三月三十日（國曆五月十六日）之前，運勢走強，做什麼事情都會比較圓滿順遂，也較能達到你的期待。

農曆四月一日（國曆五月十七日）後運勢走弱，會讓你再怎麼努力、用盡所有方法都還是無法達到期待，甚至連求神拜佛都難以改善。這種情形就好像把一艘船開上沙灘結果卡住了，進退無路。會遭此困境，主因在於人為之間的爭執與陷害，請務必小心應對。建議在這段期間儘量保持低調，以求平安無事。

羊／招爛桃花 恐被異性設局

你很有能力，大環境也不錯，可惜和你的時運配合不起來，導致有些事較無法達到期待。此外還要注意異性小人關，屬羊的男性朋友們要注意桃色風波，女性朋友們感情上要注意小心受騙，以免介入他人感情、家庭，或是落入對方的設局。

上半年建議保守以對，若人與人之間能再謹慎些，就可以逢凶化吉、平安順利。

猴／保守點 避免重大改變

宜保守與維持現狀，不宜做重大決策或改變，這段期間運勢低迷，容易使人考慮欠妥而出現誤判，導致發生嚴重問題，耽誤很多事情。一旦真的出狀況，必須花更多時間跟精力來善後。建議不要太衝動，凡事「慢慢走」，勿「衝刺」，如此穩紮穩打，將有助於在這段期間平安順利，甚至可能有機會心想事成。

雞／運勢轉弱 當心花言巧語

運勢呈現兩個極端，農曆三月三十日（國曆五月十六日）前走強運，要從事大變動或改革，在這段期間做比較安全，事情不但會有轉機，更能見到圓滿成效，會開花也會結果，甚至還會有貴人出現來幫忙，讓你心想事成。

農曆四月一日（國曆五月十七日）起，運勢由強轉弱，而且轉弱的速度極快，快到引發一個麻煩問題悄悄形成且離你不遠──引發問題的主因，在於會遇到一位對你沒有誠信與花言巧語的人，請小心提防。

狗／鋒芒太過 遇到小人誣陷

上半年最好的時機點在農曆五月和六月這兩個月期間，如果過去有尚未達成的目標，在這兩個月期間執行，有很大的機會能達標。

這兩個月以外的時間，要特別注意容易遇到一些莫須有的誣陷，導致你上半年的心情極度低潮，甚至想要對那些人做出「報復性的回應」。

會遇到這些事，除了運勢低迷，心性太過高傲、得罪人而不自知也是一大因素，屬狗者稍加收斂光芒，方能避過這人為紛擾，讓自己在上半年走得順利些。

《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

豬／運勢大好 當心功高震主

運勢開始轉強。過去如有不如意或無法達到的目標，現在正是執行的大好時機，因為接下來將是一片大好時光，你心中所設定的目標在這段期間大致都能完成。只有一點需要特別注意：這個大好時運雖然能夠助你更上一層樓，但請務必保持低調，切勿功高震主，不然容易引起他人眼紅和嫉妒。

(本文摘錄自《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

火馬年 生肖

