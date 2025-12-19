2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

《上半年整體運》 ──2026/2/4（立春）－2026/8/6

鼠／枯木逢春 等待新芽冒出

上半年運勢就好像是春天裡的枯木──樹木在應該是萬物生長時枯掉了，這表示雖然整個大環境可以，但屬鼠者的時運與大環境配合的力道有限。但不用太擔心，雖然時運的配合力道有限，卻不代表不會成功，因為枯掉並非死掉，只是目前暗中藏起，待時機一到，還是會再發芽；長出新芽後，想做什麼事會比較順利。

等待發芽期間，要注意人與人之間的利益糾紛紛，引燃點是說話不算話。

牛／要沉住氣 相信自己決定

上半年運勢不錯，也可以達到高成就，所做的決定往往正確無誤，只是屬牛者有時會對自己沒信心，懷疑自己走錯路。

雖難免有波折，但只要沉得住氣，時來運轉之後，目標便可達成。期間最要注意的是：因為對自己沒信心，考慮東、考慮西，最後放棄，待事情過後才後悔，覺得自己當初不該放棄，但如今想再回頭做，最佳時機已過，成效不大。此外，也因為常處於非黑即白的心理狀態，容不下看不慣的人，就算對方能力好，也會因為對他的主觀印象不佳而拒絕合作，事後才發覺對方其實可以合作，卻因當初拉不下臉而白白錯失本可雙贏的機會──這些情況要儘量避免。

虎／放慢腳步 避免重大改變

上半年宜保守和維持原狀，不宜做重大改變或突破。運勢低時，最安全的因應策略就是放慢腳步和維持現狀，既然神明提醒這段期間要達到目標較不容易，就千萬別經不起誘惑而一股腦地往前衝刺，很容易因為看不清楚前面是否有坑洞而跌入其中。運勢低又跌入坑洞中，很容易傷勢嚴重或爬不太出來。

運勢不會一直低迷，上半年期間耐住性子，不要衝動，一定可以平安且事事順利。

兔／累積福報 有望化險為夷

上半年先否極泰來，再走向日正當中的鴻運，可謂雙喜臨門。雖會經歷一些風波與坎坷，但在危急最需要幫助之際，會出現拉你一把的貴人。你在過去一年期間做了很多善事、累積不少福報，即使目前遇到一些坎坷與磨難，但這些福報今年會暗中助你化險為夷、遇難呈祥、大事化小。因此，別再想過去那段不愉快的日子了。

農曆二月初五到五月十五日（國曆三月二十三日到六月二十九日）這三個月期間，需要注意因他人之事而使自己受連累，如果想為他人的事挺身而出，建議要思考再三，以免受連累。

龍／當心別介入他人紛爭

有一個問題已經在眼前，且會影響到你的運勢，若沒好好處理，就會「黃金忽然變成鐵」，損失慘重，甚至可能讓你所有心血都白費，主因在於介入他人之間嚴重的紛爭，該紛爭在上半年有蠻大的影響，一不小心，極有可能造成「損失無法彌補」的情況。

時間點在清明節（國曆四月五日）到端午（國曆六月十九日），建議在這段期間凡事多忍耐，過了之後，負面的力道開始減弱，運勢會慢慢上升。這段期間保守以對，避免介入他人的紛爭，便可安然無事。

《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

蛇／小有不順 四月後會改善

上半年運勢中平，一切還算可以，但偶爾會遇到不順遂，好比烏雲罩頂，讓你有氣無力、有些心灰意冷，因為你有進取的心和衝勁，卻無貴人幫助，單打獨鬥讓你深感心有餘而力不足，單打獨鬥的過程甚至還可能得罪人。但這些狀況不會太久，農曆二月十五日（國曆四月二日）後情況就會改善很多，屆時事情會順利起來，成功也將指日可待。

(本文摘錄自《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

