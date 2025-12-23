2026上半年生肖財運(下)／豬被異性騙財、這動物買房遇「裝修蟑螂」

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。

當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

馬／財運先強後弱

農曆三月三十日（國曆五月十六日）之前，財運有不錯的表現，正財方面收入穩定，而且還會有額外的獎金，投資理財方面有小額度的獲利。不過，財運會在農曆四月一日（國曆五月十七日）後開始向下呈現走弱趨勢，比較容易遇到詐騙以及聽信投資能百分之百獲利這種「甜言蜜語」，建議屬馬的朋友在農曆四月一日（國曆五月十七日）後一定要保持警覺性，寧可沒有獲利，也不要跌入他人的陷阱，枉費之前累積的財富。

羊／容易錯誤決策

專職工作的正財穩定，如果是投資理財方面，則儘量不做大投資，因為大環境雖然好，但你很容易因做錯決策而造成虧損，因此這段期間獲利空間有限。如果要投資理財，最佳時機點會是在下半年，假設現階段已有虧損，稍微等一下，下半年會有獲利回補的機會。

猴／投資易被誤導

專職工作的薪資，只要你在公司不出錯，就不會受到影響。投資理財方面則會受到他人的影響，而且這個影響大到會讓你之前累積的財富也受到連累。總之，上半年務必要小心他人給你帶來的誤導，建議在投資理財方面不要輕信他人的建議，甚至「不動如山」，如此一來才能相安無事。

雞／當心小人關卡

農曆三月三十日（國曆五月十六日）前，正財穩定，也有加薪的機會，投資理財方面，也可以有不錯的獲利。但是，從農曆四月一日（國曆五月十七日）起，嚴重的小人關即將出現，這段期間若有人出意見或要你投資，千萬要小心遇到詐騙或投資出去的錢拿不回來的情況。

《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

狗／小心裝潢蟑螂

在農曆五月和六月這兩個月期間，正財跟投資理財都有不錯的獲利。至於這兩個月之外的時間裡，則要特別當心破財關，比如詐騙及被人借錢不還的情況──尤其是買房或裝潢，很容易遇到「裝修蟑螂」的詐欺，因此，如果在這段期間要買房或裝潢，一定要特別篩選，以防自己吃悶虧。

豬／恐被異性騙財

正財方面穩定，也偶有加薪機會。至於投資理財方面，則建議等到農曆七月廿日（國曆九月一日）過後再來做規劃及打算，在此之前最好先緩緩，這是因為遇到詐騙的機率比較高──尤其要特別注意異性的投資邀約，請務必謹慎觀察，以免上當受騙。

(本文摘錄自《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

