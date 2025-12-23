2026上半年生肖財運(上)／牛可能加薪、2動物遇詐騙陷阱

2026年迎來的是丙午馬年。在生肖文化中，馬因為有拓展疆土的寓意，因此常被視為成功與勝利的象徵，也蘊含著行動與突破的力量，適合展開新計畫，嘗試新挑戰，甚至跨出舒適圈去迎接更多可能性。

當然囉，如果能搭配神明所賜生肖運遷的提點，對於何時該衝刺，和是該放慢腳步，我們一定更游刃有餘。

鼠／調整投資策略

過去投資理財方面如果順利，今年上半年須稍微調整投資策略，大環境雖然好，但投資思維與策略卻跟大環境配合不太起來，如果想要一如往常地獲利，這段期間務必調整投資策略，才有機會達到所設定的目標。

牛／出現加薪機會

上半年期間投資理財穩定也可以獲利，正財有加薪的機會，但比較可能因為你自己沒有把握住而錯失掉。有加薪的機會，也要有超凡的工作表現才能把握得住，建議要好好運用好時運，讓自己確實把握住得來不易的加薪機會。

虎／容易誤判形勢

上半年這段期間不適合做大投資，如果已經有投資，則建議不要再投入更多資金，等到這一波低運過去，再做打算──運勢低比較容易讓屬虎的朋友看不清楚狀況而誤判，還是小心為妙。

兔／當心詐騙陷阱

正職工作的收入穩定成長，投資也有不錯的獲利，可以說是心想事成，但在農曆二月初五到五月十五日（國曆三月二十三日到六月二十九日）這三個月期間，容易因為之前獲利而有再投入大筆資金的衝動，務必小心遇到投資詐騙的陷阱而導致破財。

《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

龍／當心投資詐騙

正財可以守住，投資理財要相對謹慎小心──特別是詐騙，有可能牽連到正財，甚至連過去累積的財富都受影響，最危險的時段在清明（國曆四月五日）到端午（國曆六月十九日）期間，過了就會安全許多。

蛇／借貸易生糾紛

工作薪資穩定成長，而且可以攢下不少積蓄，投資理財方面也有獲利。唯一要特別注意的是，這段期間容易因為借貸而產生糾紛，建議屬蛇的朋友千萬不要跟人有金錢借貸上的往來。

(本文摘錄自《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦