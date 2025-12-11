四星座12月底財運飆升 金牛、獅子上榜…新年前財庫暴漲

2025年進入尾聲，《搜狐網》運勢專欄分析，12月底四星座財氣轉強，分別是金牛、獅子、天秤、射手座的朋友，只要把握貴人機緣，新年前都有機會大幅累積財富。

腳踏實地的金牛座，在年底迎來長期努力的回報。工作表現明顯提升，手上的專業與經驗被看見，升遷、加薪的可能性增加。理財方面亦相當亮眼，能敏銳察覺好的投資機會，使收益逐步成長。整體財運穩定向上，有望在過年前累積可觀收入。

獅子座向來具備強烈的企圖心與領導魅力，月底運勢更是一路高升。在職場上決策力提升，能帶領團隊交出好成績，使更多資源與合作機會主動找上門。貴人運大開，新案子、新財源皆有望出現，收入隨之攀升，新年前是迅速放大財富的關鍵時刻。

天秤座善於溝通協調、處理關係，月底更能靠著人際優勢獲得亮眼成果。合作案進展順利，夥伴與同事的支持帶來額外動能，同時也能藉人脈掌握更好的機會與資訊。加上天秤的判斷冷靜、不貿然冒進，使財運穩步提升，新年前的收入狀況越來越順暢。

射手座

射手座擁抱挑戰、積極探索新機會，年底更是行動力旺盛。可能投入全新的專案或領域，憑著熱情與創意迅速站穩腳步，開創亮眼成績。新的收入來源隨之浮現，財富增長速度明顯加快，是年底財運起飛機率最高的星座之一。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

