聽新聞
0:00 / 0:00
四星座12月底財運飆升 金牛、獅子上榜…新年前財庫暴漲
2025年進入尾聲，《搜狐網》運勢專欄分析，12月底四星座財氣轉強，分別是金牛、獅子、天秤、射手座的朋友，只要把握貴人機緣，新年前都有機會大幅累積財富。
金牛座
腳踏實地的金牛座，在年底迎來長期努力的回報。工作表現明顯提升，手上的專業與經驗被看見，升遷、加薪的可能性增加。理財方面亦相當亮眼，能敏銳察覺好的投資機會，使收益逐步成長。整體財運穩定向上，有望在過年前累積可觀收入。
獅子座
獅子座向來具備強烈的企圖心與領導魅力，月底運勢更是一路高升。在職場上決策力提升，能帶領團隊交出好成績，使更多資源與合作機會主動找上門。貴人運大開，新案子、新財源皆有望出現，收入隨之攀升，新年前是迅速放大財富的關鍵時刻。
天秤座
天秤座善於溝通協調、處理關係，月底更能靠著人際優勢獲得亮眼成果。合作案進展順利，夥伴與同事的支持帶來額外動能，同時也能藉人脈掌握更好的機會與資訊。加上天秤的判斷冷靜、不貿然冒進，使財運穩步提升，新年前的收入狀況越來越順暢。
射手座
射手座擁抱挑戰、積極探索新機會，年底更是行動力旺盛。可能投入全新的專案或領域，憑著熱情與創意迅速站穩腳步，開創亮眼成績。新的收入來源隨之浮現，財富增長速度明顯加快，是年底財運起飛機率最高的星座之一。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言