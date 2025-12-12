3星座對父母最孝順...金牛耐心付出、他用成就報答恩情

作為被父母呵護長大的子女，保持孝順是基本的素養。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個對父母最孝順的星座，快來看看他們是如何孝順父母的吧！請參考太陽、上升、月亮、10宮星座。

TOP3 金牛座／穩定有耐心 照顧全家人

金牛座很懂得打點家庭，很有耐心地透過行動付出，照顧家庭中每一個人，讓人很有安全感和穩定感，雖然心裡也會有很多情緒，但通常不會跟父母傾訴，如果父母發現他有情緒，不妨溝通一下。

TOP2 摩羯座／責任感最強 用成就回饋

摩羯座不僅愛家人，更可以潔身自愛，他會先穩固自己的事業或工作，再照顧家人，因為內心責任感的加持，無論家庭還是工作，他會做得比大部分人更好。

TOP1 巨蟹座／溫暖又義氣 當心情勒

巨蟹座對家人總是不顧一切的付出，但有時候會讓人感覺到些許壓力，也可能被有心人士利用，建議要把握好分寸，不要只顧著對別人好，到頭來自己一身傷，尤其是情感上的傷害。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

