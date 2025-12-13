歡喜冤家！3星座組合越吵越甜蜜...天蠍+巨蟹掀暴風雨、「這組」直球對決

情侶或夫妻互動中吵架是難免的，但某些人反而因為爭吵，而讓感情更加甜蜜。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個越吵越甜蜜的星座組合，快來看看你和你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 天蠍+巨蟹／冷熱交替 感情更深

水象星座的夫妻組合，兩人都很感性，都很需要情緒價值，巨蟹會把滿滿的愛給對方，但天蠍性格忽冷忽熱，情緒反應波動大，爭吵在所難免。這兩人的吵架就像暴風雨一樣，來得快去得也快，之後更會加深彼此的愛，也都很重視婚姻。

TOP2 雙子+射手／互鬧互愛 越鬧越黏

雙子配上射手溝通的頻率超級直接，什麼話都敢說。雙子需要用言語，表達內心的愛恨情仇，射手卻有時愛聽、有時不願意聽，互動關係是吵吵鬧鬧，但是卻有愛的，兩人越爭吵感情越甜蜜。建議這兩人要有黏又不太黏，才能達到平衡。

TOP1 牡羊+獅子／爆吵三分鐘 甜蜜三小時

火象星座本就精力旺盛，需要藉由強烈火花才能抒發情緒，兩個人架吵完了，又能重拾恩愛的情感，可謂是標準的越吵越甜蜜。

