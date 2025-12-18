3星座明年工作有福報...天秤人脈通錢脈、第一名要升官啦

在職場上，想成功不僅要依靠努力付出，有時候運氣也是十分重要的一環。星座專家莎莎老師在節目《命運好好玩》中分享3個明年工作有好福報的星座，快來看看你有沒有這方面的好運吧！請參考太陽、上升、火星星座。

TOP3 天秤座／人脈通關

明年對天秤座來說是和合的一年，人脈合作很重要，有人就有和，有人和就有合作機會，不管是舊朋友或新朋友找你出去，都可以放心去，可能會帶來合作或是簽約的機會，包括跨領域的合作也都是靠人脈獲取的。

TOP2 金牛座／斜槓有成

明年是你被看見的一年，更是越來越好的一年，你所做的事都能被慢慢發覺，如果有新想學的東西或是斜槓，也是很好的機會，請好好把握住，趕快去做就對了。

TOP1 摩羯座／有望升官

摩羯座之前所做的所有努力都能開化結果，能獲得升職或當主管的機會，更會產生社會影響力，所以2026年更要去做好事、幫助別人，讓身邊的人能夠注意到你的善行，使你往後的生活更加一帆風順。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

