3星座明年工作有福報...天秤人脈通錢脈、第一名要升官啦
在職場上，想成功不僅要依靠努力付出，有時候運氣也是十分重要的一環。星座專家莎莎老師在節目《命運好好玩》中分享3個明年工作有好福報的星座，快來看看你有沒有這方面的好運吧！請參考太陽、上升、火星星座。
TOP3 天秤座／人脈通關
明年對天秤座來說是和合的一年，人脈合作很重要，有人就有和，有人和就有合作機會，不管是舊朋友或新朋友找你出去，都可以放心去，可能會帶來合作或是簽約的機會，包括跨領域的合作也都是靠人脈獲取的。
TOP2 金牛座／斜槓有成
明年是你被看見的一年，更是越來越好的一年，你所做的事都能被慢慢發覺，如果有新想學的東西或是斜槓，也是很好的機會，請好好把握住，趕快去做就對了。
TOP1 摩羯座／有望升官
摩羯座之前所做的所有努力都能開化結果，能獲得升職或當主管的機會，更會產生社會影響力，所以2026年更要去做好事、幫助別人，讓身邊的人能夠注意到你的善行，使你往後的生活更加一帆風順。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言