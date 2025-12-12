覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師以人和、天時、地利作為主軸，分享年底轉運的方式。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師以人和、天時、地利作為主軸，分享年底轉運的方式。圖／AI生成

2025年即將邁入尾聲，要做什麼事才能改運呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發佈影片，以人和、天時、地利作為主軸，分享年底轉運的方式，幫助大家逢凶化吉、小事化無。

人（人和）

人就代表你自己，當你心情越不好時，可能會很懶散，做什麼事都無精打采，造成運氣不好。建議可以去打扮自己，把自己的外在打扮的越好，比如說去剪頭髮、染髮、穿漂亮的衣服都是很好的方式。

「佛要金裝，人也要衣裝」，打扮自己會產生一個外在的磁場，整個人的氣場也會隨之提升，也要把舊衣服丟掉或捐掉，換掉不好的磁場。打扮的賞心悅目，讓自己開心運氣也會隨之提升。

也要淨化自己的內心，當感覺很煩、心情低落、難以專注時，可以嘗試念經、持咒，依自己的宗教信仰而定。還要對造成你負面情緒的人、事、物斷捨離，才能迎向更好的生活。

時間（天時）

一年之中都有幾個「天赦日」赦免我們的罪業，可以去參加祈福、增福的儀式。在2025年年底到2026年前有最後兩個天赦日，其中的國曆12/21號剛好逢到冬至，磁場能量很強大，可以為自己點上光明燈，等於為明年的運勢做一個暖局。

另一個天赦日是國曆1/6號，還有2/11號的清屯、2/16號的除夕，都是屬於可以除穢的日子，建議去買一些新衣服、新皮夾或買一些能開運的物品。

空間（地利）

外在就是居家空間，可以在上述提到的日子裡，對用不到的家具或物品做斷捨離，然後好好打掃家裡，因為當你運氣不好時，其實不用急著想處理這件事，而是先轉換注意力，例如說去打掃房子，運氣也會因轉念而跟著轉變。

如何淨化房子呢？如果家裡有除障草、檀香、艾草、五寶草，都可以擺放在各個地方或進行噴灑，可以幫助你改運。

此外如果你的體質可以捐血，建議多多去捐，因為捐血其實是很棒且很有意義的事情，能夠化解意外血光之災。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

