孝順又可靠！3星座會為家人付出一切...金牛不求回報、他全方位照顧

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為家人相處很有愛示意圖。圖／AI生成
圖為家人相處很有愛示意圖。圖／AI生成

家庭中有一位可靠又溫暖的家人是非常幸福的事。星座專家莎莎老師在節目《命運好好玩》中分享會為家人付出一切的3個星座，快來看看你的家人們有沒有上榜吧！請參考月亮、太陽、金星星座。

TOP3 金牛座／不求回報的奉獻者

金牛座的奉獻方式是有錢出錢、有力出力，付出也從不抱怨、吃苦耐勞，是真心的想要幫助他人，如果家裡有金牛座就會感到非常踏實，他會默默付出，不求他人的回報。

TOP2 摩羯座／負責到底的保護者

摩羯座的孝順是發自於責任心，只要是家人就會對他們負責，通常會成為家裡的支柱或是骨幹，如果孩子犯錯，也會及時處理，把照顧家人當成自己一輩子的責任。

TOP1 巨蟹座／無條件的守護者

巨蟹座是以家庭為核心在生活，用生命在愛他的家人，每天一睜開眼睛就在想父母、小孩、兄弟姊妹，只要是跟家庭有關的一切都會全部照顧到，雖然他有很堅硬的殼，但擁有一顆非常柔軟的內心，並把照顧家人當成他的理想。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

