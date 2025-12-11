聽新聞
孝順又可靠！3星座會為家人付出一切...金牛不求回報、他全方位照顧
家庭中有一位可靠又溫暖的家人是非常幸福的事。星座專家莎莎老師在節目《命運好好玩》中分享會為家人付出一切的3個星座，快來看看你的家人們有沒有上榜吧！請參考月亮、太陽、金星星座。
TOP3 金牛座／不求回報的奉獻者
金牛座的奉獻方式是有錢出錢、有力出力，付出也從不抱怨、吃苦耐勞，是真心的想要幫助他人，如果家裡有金牛座就會感到非常踏實，他會默默付出，不求他人的回報。
TOP2 摩羯座／負責到底的保護者
摩羯座的孝順是發自於責任心，只要是家人就會對他們負責，通常會成為家裡的支柱或是骨幹，如果孩子犯錯，也會及時處理，把照顧家人當成自己一輩子的責任。
TOP1 巨蟹座／無條件的守護者
巨蟹座是以家庭為核心在生活，用生命在愛他的家人，每天一睜開眼睛就在想父母、小孩、兄弟姊妹，只要是跟家庭有關的一切都會全部照顧到，雖然他有很堅硬的殼，但擁有一顆非常柔軟的內心，並把照顧家人當成他的理想。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
