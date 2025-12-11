天生走不長久？「12星座」最容易離婚的組合TOP5

快訊

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

婚姻不是童話，很多看似天作之合的配對其實隱藏爆點。本篇列出最容易走向離婚的五種組合，剖析問題、提醒危機並給出修補方向，讓你提早察覺風險，減少遺憾。現在就看看你和另一半有沒有踩雷！

TOP 5 處女座 × 射手座

處女講究細節，天天記帳、安排到位，看到亂就想整理，這讓射手覺得被束縛。射手愛自由，想跑去冒險和交朋友，不喜歡被關在清單裡。兩人價值觀常常不同步，互相不理解會累積怨氣。當小事變成固定爭論，感情容易走向冷漠。若不學會互讓與尊重，關係就會針鋒相對。簡單說，處女想穩定，射手想飛翔，差距若不溝通，離婚的機率會提高。有時候需要耐心對話或做情緒管理，才能把裂痕修補好，否則兩人會越拉越遠。別等到後悔。趁早溝通。！

TOP 4 獅子座 × 摩羯座

獅子愛被看見，喜歡當飯局主角，講話大方又有戲；摩羯則愛計畫，按表操課，工作當第一要務，情感放後面。舞台與穩定常常對不上頻率，獅子覺得被忽視，摩羯覺得被拖累。爭執多半從價值觀與時間分配開始，久了會累積怨念。若不學會給對方喘息，關係就會水火不容。說白了，一方想耀眼，一方想安定，缺乏調適就容易分開。如果願意改變，就能互補但前提是雙方都要放下自尊，學會說抱歉與表達需要。千里之堤，潰於蟻穴，別讓小事變大事。

TOP 3 雙子座 × 雙魚座

雙子喜歡聊、換話題快，社交圈大，節奏自然也快；雙魚則情感豐富，內心細膩，常需要被聽見。講話方式不同，笑話可能變誤會，沉默又容易讓人想太多。很多摩擦其實來自頻率不合，雙子覺得生活輕鬆，雙魚卻渴望安全感。兩人若不練習換位思考，就會漸行漸遠。建立界線、互相確認小事，是能化解誤會的開始。花時間坐下來說心裡話，別只期待對方懂你。許多關係輸在不說，願意放慢腳步就有機會。要小心「各說各話」，若雙方不願放慢腳步與傾聽，關係很難長久！

TOP 2 金牛座 × 水瓶座

金牛愛踏實，喜歡按表過日子，把安全感擺第一；水瓶愛新鮮，想法跳脫，享受自由與實驗。兩人在生活節奏、錢的用法、社交圈經常不同步。金牛看重規律，水瓶想要變化，日常裡常會因為小事卡卡。久了，雙方會覺得對方「變得陌生」，相處變累。要想修好關係，就要訂共同規則或找出共享目標，否則溝通會變成牛頭不對馬嘴。可以試著訂一些生活規則或共同目標，讓彼此都有安全感與自由空間。溝通時用簡單句子講需求，不要等到怨氣爆發才處理。關係想穩定，需要智慧與耐心。！

TOP 1 牡羊座 × 巨蟹座

牡羊做事快、說話直，討厭拖拖拉拉，碰事情就想先做再說；巨蟹心很柔，重視安全感，對語氣和細節特別敏感。衝動遇上敏感，火花一碰就容易燒起來，常常小事變大事。爭吵後如果不及時修補，心裡的傷口會越來越深。想要走下去，雙方得學會說出需求，也要做出讓步。若能在冷靜時把界線講清楚，並用具體行動證明關心，裂痕可以慢慢癒合。別讓沉默變習慣，否則很容易各奔前程。多用一句話確認彼此感受，比冷戰更實在。趕快改變。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

溝通 安全感 獅子座 情感

