快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

聽新聞
0:00 / 0:00

21日冬至禁忌多！不能愛愛、 湯圓要吃雙數、別做這事恐傷陽氣

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
冬至吃湯圓示意圖。圖／AI生成
冬至吃湯圓示意圖。圖／AI生成

今年12月21日是冬至，冬至又稱冬節，是北半球中一年黑夜最長白天最短的日子，因此古人會認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態。

所以在古代冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，祭拜租先，到底冬至有什麼禁忌與習俗呢？讓小孟老師來告訴你。

★冬至禁忌：

1.不可以房事

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

2.晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上九時後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

3.嫁出去的媳婦不要回娘家

因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。

4.不宜熬夜晚睡

冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，冬至又有「小過年」的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。

5.吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。

6.忌逞兇鬥狠

冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

★冬至習俗：

1.冬至要拜拜

冬至會在白天祭拜神明.祖先、地基主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。

供品：

三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。

紙錢：

拜神明使用刈金、壽金、地公金。

拜祖先使用刈金或銀紙都可以。

2.吃湯圓：

冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。

另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，也等於小孩大了一歲有添歲的意涵。

3.吃水餃

冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。

4.吃豬腳麵線

冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲。

5.吃年糕

冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。

6.冬至送鞋

唐朝《中華古今注》記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑。」古人在冬至晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣如同添歲。

7.冬至進補

冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

8.吃餛飩

南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冬至 湯圓 薑母鴨

相關新聞

21日冬至禁忌多！不能愛愛、 湯圓要吃雙數、別做這事恐傷陽氣

今年12月21日是冬至，冬至又稱冬節，是北半球中一年黑夜最長白天最短的日子，因此古人會認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態。

三生肖看似和善、其實不好惹…踩到他們底線「友誼直接登出」

生活中總有一票人，說話禮貌客氣，讓人以為他們好相處好說話。然而相處久了才發現，他們只是有禮貌，不代表好欺負。搜狐網分享，看似好說話其實不好惹的三生肖，他們堅持自己的原則與底線，一旦被觸碰，他們轉身的果斷程度，往往超乎預期。

3星座對父母最孝順...金牛耐心付出、他用成就報答恩情

作為被父母呵護長大的子女，保持孝順是基本的素養。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個對父母最孝順的星座，快來看看他們是如何孝順父母的吧！請參考太陽、上升、月亮、10宮星座。

覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

2025年即將邁入尾聲，要做什麼事才能改運呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發佈影片，以人和、天時、地利作為主軸，分享年底轉運的方式，幫助大家逢凶化吉、小事化無。

每日星座運勢／天蠍單身者打扮新潮 能提升桃花運

2025-12-12 牡羊座 短評：對自己多一些自信。 【整體運：】 當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發

四星座12月底財運飆升 金牛、獅子上榜…新年前財庫暴漲

2025年進入尾聲，《搜狐網》運勢專欄分析，12月底四星座財氣轉強，分別是金牛、獅子、天秤、射手座的朋友，只要把握貴人機緣，新年前都有機會大幅累積財富。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。