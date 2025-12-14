殺破狼週運勢／處女座人際旺盛 天蠍座年終可期

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與水星、金星同宮，會有一個遠行計畫，到海外遊覽，正在準備預定交通票券與住宿。新月期間，可許願祈求出行平安順利，會獲得良好的能量幫助。

人際關係運勢方面，在人際關係宮位的冥王星與在海外宮位的水星有良好連結，可結交到來自海外的朋友，或是與外國人士有許多交流的機會，某些白羊座則是與好朋友一起到國外出遊，玩得很愉快。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，受到土星與海王星影響，工作量暴增，會需要收拾許多爛攤子，同時有些小人背地裡不斷製造事端，讓你常常需要應付突發狀況，焦頭爛額。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到水星影響，要籌備旅行的費用，會有許多預期外的支出，存款幾乎見底。某些白羊座需要換新常用的電子設備產品，必須花很多錢。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與金星、水星齊聚，會重整手上的資產，將不賺錢的標的出脫，重新佈局。新月期間，可許下與理財、投資有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前的工作性質只需獨立作業，不需要和同事合作，相對單純很多。創業中的金牛座，業務推廣順利，自己能掌握所有的流程，比較安心。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星受到進入遠行宮位的火星影響，人若到異國，當心遇到騙子，不要輕易相信陌生人。某些金牛座可能在外地被歧視，覺得很不愉快。

健康運方面，新月、金星、水星齊聚疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，同時留意病毒感染，或著涼感冒，引發喉嚨發炎、失聲，呼吸系統不適，流鼻水、鼻塞等問題。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與水星、金星齊聚，與喜歡的人有許多交流的機會，距離逐漸拉近，有許多親密的觸碰，雙方關係明朗化。新月期間，可許下與感情、戀愛相關的願望，會獲得新月能量祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，今年的業績表現不錯，可望獲得比以往還多的年終獎金。某些雙子座則是有許多外快可接，會因此賺取不少收入，存款增加。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星與土星受到在夥伴宮位的太陽影響，在職場功高震主，越是表現亮眼，越惹人嫉妒，凡事低調為佳。某些雙子座的同事總是製造事端，使你常常要處理突發事件，職場氛圍不友善。

金錢運方面，火星進入財務宮位，會有許多預期外的支出，帳單必須分期攤還。有投資習慣的雙子座，投資標的指數不斷下跌，帳面虧損嚴重，套牢在高點，難以出脫。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與金星、水星齊聚，會到新的環境或是新的單位工作，一切都重新開始，工作穩定的巨蟹座則是有新的案件要執行，有表現能力的機會，新月期間，許下與工作有關的願望，會獲得良好能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會需要貸款購買昂貴的物品，這些東西日後增值的空間很大。有投資習慣的巨蟹座，以定期定額的方式做保守的投資，目前已經累積不少資金。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，與喜歡的人有些摩擦，雙方不歡而散。某些巨蟹座和伴侶之間的親密關係不協調，某方甚至因此肉體出軌，使得目前的關係出現危機。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與金星、水星齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲，呼吸系統不適，流鼻水、鼻塞等問題。容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食注意衛生。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與水星、金星齊聚，突然對某個人產生好感，每天心情都輕飄飄的，很愉快。不過對方也可能是寵物或偶像明星。新月期間，可許下有關戀愛、娛樂、或寵物相關的願望，可獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量增加，每天都需要加班，會有過勞的傾向。某些獅子座的同事不太友善，職場總是籠罩在不愉快的氛圍中，或是主管過於嚴厲，每天都過著緊張的生活。

健康運方面，火星進入健康宮位，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。海王星與土星合相在疾厄宮位，會因為情緒憂鬱引發慢性疾病或心理方面的問題，須注意身心靈的健康。

金錢運方面，海王星與土星合相在財務宮位，常常有突發狀況需要花錢，甚至因此負債。有投資習慣的獅子座，不要聽信陌生人的小道消息，可能會是一個陷阱，當心被詐騙。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與金星、水星齊聚，會購置新的傢俱或電器用品，生活煥然一新，某些處女座則會在此時找到適合的新居，需要搬家。新月期間，可許下與家宅、家庭相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星相位良好，會加入一個大型組織，結識許多新的人脈，對未來工作、事業會有很大的幫助。某些處女座遭遇困難，可遇到貴人伸出援手支援。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星持續合相在感情宮位，明知目前的對象不適合自己，卻不顧一切想和對方在一起。感情穩定的處女座，最近情感對象有些任性，有時很想分手，但心情又有些矛盾。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到順行回家宅宮位的水星影響，與家人出國旅遊，總是因為行程問題在爭執，感到不開心。某些處女座在旅行途中當心遇到交通方面的突發事故，受困在某個區域動彈不得。

天秤座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與金星、水星齊聚，學習新的事物與知識，會遇到優秀的指導者，還是學生的天秤座，各種考試都能順利通過。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，與金星、水星齊聚，會在此時規劃一趟到外地遊覽的行程，可幸運買到便宜的交通票券。新月期間，可許下與旅遊相關的願望，會獲得新月的能量庇佑。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，家庭會發生不愉快的事情，經常發生爭執，氣氛非常不好。居住空間需注意電器與爐火的影響，並要留意門戶安全，避免發生災害，或是被宵小闖入。

工作運方面，海王星與土星在工作宮位呈現合相，這段時間會覺得職場人事混亂，工作沒有目標，對目前的產業前景堪憂，很想換工作。某些天秤座雖然升遷為主管職，許多事還是必須事必躬親，感覺十分勞累。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與水星、金星齊聚，由於今年業績亮眼，年終會根據業績表現，多加一些獎金。新月期間，可許下與正財、金錢相關的願望，會獲得良好能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，在海外旅行、工作、打工渡假、交換學生、外派、出差的天蠍座，覺得在海外做任何事情都能如魚得水，目前正在享受愉快的旅外生活。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障頻頻，會需要花許多時間維修，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路，或搭乘大眾運輸系統，容易遇到突發事件，需特別注意安全。

感情運方面，海王星與土星合相在戀愛宮位，受到在金錢宮位的太陽影響，會花很多錢討好戀愛對象，但對方的態度始終曖昧不明，不願給你一個名份，某些天蠍座則是不惜傾家蕩產，也要獲得一張偶像演唱會的門票。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與金星、水星齊聚，與喜歡的人會有突破性的進展，雙方進入交往狀態，感情穩定的射手座決定與情感對象同居。新月期間，可許下任何願望，都能獲得新月能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到順行回命宮的水星影響，職場有許多突如其來的異動，很多事情在沒有心理準備的情況下被迫改變。某些射手座必須常常解決臨時發生的問題，考驗你的危機處理能力。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，會有許多預期外的支出，不斷地燒掉存款。某些射手座則是因為年關將近，會換新許多電器，花很多錢打點居家空間，雖然生活煥然一新，不過開銷也十分驚人。

健康運方面，新月發生在命宮，與金星、水星齊聚，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。注意著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲，呼吸系統不適，流鼻水、鼻塞等問題。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與金星、水星齊聚，對某個人突然產生好感，但目前只能偷偷藏在心中。感情穩定的摩羯座，與情感對象心有靈犀，心靈感到幸福。新月期間，許下與靈魂伴侶有關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，只要是想獲得的東西，不惜一切代價，都能買得到。某些摩羯座在有限的薪資中，也能省吃儉用，存下一大筆金錢，生活不虞匱乏。

本週須注意的部分

學習運方面，海王星與土星合相在學習宮位，學習新的事物或科目，遇到嚴厲的老師，經常不想上課，求知慾下降，課業荒廢。還是學生的摩羯座則是考試成績不理想，感到灰心。

工作運方面，海王星與土星合相在面試、考試宮位，面試新工作遇到不太友善的人員，處處刁難，即便有優秀的履歷也不想進入這樣的職場。某些摩羯座參加公職考試，成績不理想，名落孫山。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與水星、金星齊聚，會參加一些活動，交到許多新朋友，建立有利於自己的人脈。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運佳，在工作宮位的木星相位良好，目前的職場是極為友善的，和同事、上司相處十分和諧，待遇也非常好。某些水瓶座因為一些問題處理得宜，被週遭的人刮目相看，成為工作領域中不可或缺的人物。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到在人際關係宮位的水星影響，家人聽信親戚間的小道消息，造成一些損失，經常發生爭執，讓你覺得心煩。某些水瓶座常需要外出，住在不同的地方，醒來總是不知身處何方。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星呈現合相，常常覺得經濟拮据，開銷很大，每每想節約，總會有預期外的支出，完全無法存錢。甚至因為一些需求，背上一筆負債。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與水星、金星齊聚，工作告一段落，開始新的階段。某些雙魚座承接了一個重要任務，成為職場受人矚目的焦點，新月期間，可許下與工作、事業、成就有關的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星相位良好，很明顯地感覺有些人對你有好感，想進一步交往，現在還在考慮階段。某些雙魚座則是把所有的精力放在追星、迷偶像方面，心情感到愉悅。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到順行回志業宮位的水星影響，因為工作所需，必須到外地出差，但因為繁雜的任務太多，無法好好遊覽當地。某些雙魚座則是在旅行時不斷接到上司傳來的訊息，遠端處理許多問題，十分掃興。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，有些朋友和你鬧彆扭，會暫時封鎖對方，不想接受負面能量。某些雙魚座則是交際應酬的邀約太多，但自己只想一個人耍孤僻，不願被人打擾。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

商品推薦