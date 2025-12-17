殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3

在2025年有許多外行星轉換星座又逆行回去，在2026年，這些行星會重演2025年上半年的環境氛圍。首先，影響最為強烈的是海王星與土星雙雙進入白羊座。海王星率先在2026年1月26日進入白羊座，而土星則是在2026年2月14日進入白羊座，此外，天王星也會在2026年4月25日正式進入雙子座，一直到2033年才會正式離開。

木星會在2026年的6月30日進入獅子座，由於獅子座掌管的氛圍是與戀愛相關的事務，因此下半年會有許多名人戀情傳出。 2026年還有一個重要的星相事件會發生在9月～11月，金星會在10月逆行，2026年的金星會逆行在天蠍座與天秤座之間，金星逆行期間會有許多逝去的戀情可望破鏡重圓，究竟，2026年哪些星座感情運最佳，又會有哪些星座戀愛運最差呢？

感情運勢最幸福：

第一名：白羊座

白羊座即便在2月14日開始，會遭受土星進入命宮的侵襲，不過木星在2026年6月30日就會進入白羊座的戀愛宮位，為白羊座帶來很多桃花，甚至不只一個追求者，下半年金星會自白羊座的感情宮位順行到慾望宮位，又從慾望宮位逆行回感情宮位，如果過去有留下遺憾的情感關係，會在下半年破鏡重圓，兩人再度復合。

即便不吃回頭草的白羊座，也會有認識很久的朋友在下半年對你告白，雙方甚至很快就會以結婚為前提交往，甚至閃婚，木星會一直待在白羊座的戀愛宮位至2027年的7月26日，白羊座可好好期待木星與金星共同帶來的情感好運。

第二名：雙魚座

雙魚座2026年2月14日就能擺脫土星在命宮的糾纏，許多的試煉都能守得雲開見月明，3月的月蝕會清理掉你不需要的爛桃花，已經在不愉快的關係中委曲求全太久的雙魚座，會在農曆年前後正式離開一段不幸福的關係，而木星會一直在雙魚座的戀愛、子女宮位待到6月30日，這段時間，會有讓自己怦然心動的戀愛對象出現，同時也會很快就進入交往狀態。

感情穩定的雙魚座，上半年懷孕的機率很高，如果想要養育孩子，擁有兩個人愛情的結晶，可望在上半年擁有自己的孩子。某些雙魚座即便不想談戀愛，也會在這段時間迷戀偶像，心情總是很愉悅，會是情緒很歡愉的時期。

第三名：水瓶座

2026年水瓶座遇到許多不同於以往的戀情。2026年6月30日後，木星就會進入水瓶座的感情宮位，為水瓶座帶來讓你想穩定下來的對象。如果是情感關係比較穩定的水瓶座，下半年會希望和心愛的人走進婚姻關係中。

此外，天王星亦會在4月26日正式進入水瓶座的戀愛宮位，許多水瓶座因為天王星帶來的能量，會選擇跟以往喜歡的類型差異很大的人談戀愛，可能會選擇年齡差距較大的，或是較為前衛的戀情。日蝕會在8月份發生在水瓶座的情感宮位，加上木星的催化，水瓶座在2026年閃婚的機率也很高，因此平時理性的水瓶座，在2026年的情感關係上會比較容易暈船，因為遇到了一個讓自己難以抵禦的理想對象。

感情運勢最不穩定：

第一名：射手座

土星將在2026年2月14日進入射手座的戀愛宮位，其實這並不代表著射手座沒有桃花，無法談戀愛。相反的，土星帶來的能量會讓射手座一開始陷入甜美的戀情中，卻會在熱戀時，把自己糟糕的本性顯露出來。土星將會把深愛著你的戀人沒收，使你陷入失戀的痛苦中，某些射手座則是爛桃花不斷，可能在不知情的狀況下成為介入別人關係中的第三者，亦或是不斷遇到渣男（女），玩弄你的情感。

如果是情感穩定的射手座，會有懷孕的可能，但這個孩子可能並不是在你與對方的期望下到來的，孩子的身體也可能不太健康，讓你感到擔憂。有養寵物的射手座，可能會面臨毛孩突然生老病死的問題，因此射手座2026年面臨的是想付出愛，卻可能被戀人或是命運虧待的課題。

第二名：天秤座

2026年2月14日開始，土星會進入天秤座的感情宮位，土星是一顆業力之星，他進入感情宮位時，會考驗著原本平穩的情感關係，這樣的試煉長達兩年多，如果是單身、或是抱持著獨身主義的天秤座，土星會安排一個讓你沈淪的人物出現，天秤座會深深的被這樣的邂逅吸引，拋棄了原本單身就能過得很好的生活哲學，等你養成了依賴感後，考驗著伴侶關係的課題就會產生，它不會讓你這麼輕易的就分手離開對方。

相反的，它會讓你深刻體會兩人之間的羈絆，在一段情感中痛苦掙扎，卻怎麼也離不開對方，直到自己能和對方的缺點共存，你才可能從「兩人」的束縛中得到贈禮。當然也有不斷換伴侶，想要尋找最適合自己另一半的天秤座，每進入一段關係，就會發現自己的缺失，土星會讓天秤座不斷地被挑剔，直到天秤座自我感覺變得很差。這會是一段自我與親密伴侶之間的煎熬 ，不過等到土星離開之後，天秤座才能真正完成與所愛之人相處的課題。

第三名：雙子座

雙子座2026年的情感問題倒是比前面兩個星座輕微許多，由於天王星會在2026年4月26日正式進入雙子座，雙子座最大的敵人其實就是自己，同時，由於金星會在下半年在雙子座的戀愛宮位不斷地順行加上逆行待上半年左右，許多雙子座會在金星逆行時，有機會與過去相戀過的人復合。

不過如果下半年邂逅新的戀愛對象，這段戀情的花期會很短，從一開始的熱戀到結束會十分迅速，當然或許天王星不會讓雙子座太痛苦，不過戀情的短暫，也會讓雙子座的情緒波動比較劇烈，這會是雙子座特別要克服的情感問題。

