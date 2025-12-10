快訊

仙塔律師為什麼認罪？律師同業分析3關鍵：應非良心發現、停損操作罷了

專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

好想改日本名？日本殖民統治下那些失去名字的台灣人

4生肖財氣噴發「從冬至旺到跨年後」！ 第一名福星高照賺飽飽

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為財運大開示意圖／AI生成
圖為財運大開示意圖／AI生成

4生肖財氣噴湧！財運從冬至一路旺到跨年後，快看自己投資、工作會不會賺大錢吧！

財氣噴湧四生肖

TOP 4屬龍

屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

TOP 3屬雞

屬雞去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉了，開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP 2屬馬

屬馬的個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此冬至來臨時你的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP 1屬羊

屬羊的拚勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

