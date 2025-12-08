大雪至12/21 四生肖病從口入 養生把握：慎房事、練形體、調飲食

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
目前正值大雪節氣，命理師楊登嵙提醒此節氣的民俗習慣。示意圖／AI生成
目前正值大雪節氣，命理師楊登嵙提醒此節氣的民俗習慣。示意圖／AI生成

本月7日至21日是大雪節氣，隨後才是冬至節氣，命理師楊登嵙提醒，大雪節氣，萬物潛藏，養生要順應自然規律，在「藏」字上下功夫，此節氣有鼠、牛、龍、猴要注意飲食衛生、病從口入，進補要有養精神、調飲食、練形體、慎房事、適寒冷等綜合調養，以達到強身健體的目的。

命理師楊登嵙說，黃帝內經提到，冬天的養生首重「去寒就溫」，古語有云「大雪補得當，一年不受寒」，五行養生重點都是要順應天地寒熱的變化，以去寒就溫養腎養元氣為主，可以多食帶苦味的食物，如豬肝、雞肝、鴨肝、萵筍、芹菜、桔梗、西洋菜、牛蒡、枸杞、白果等。

另外此節氣也適合吃溫熱食物，包括牛肉、花生、核桃、大棗、桂圓肉、羊乳等，同時也得搭配些白菜、蘿蔔、茼蒿、荸薺、冬筍、橙子、柑、蘋果、梨等，清熱，消食通便。

楊登嵙提醒，現代人在生活中緊張焦慮熬夜多，常吃油炸食物和冰點，身體活動少，還有室內多使用冷暖氣等等狀況，容易造成「外寒內熱」或是「寒熱夾雜」型體質，若隨意採用進補的藥方，反而容易造成口乾舌燥、失眠多夢、心煩氣躁等所謂「上火」的症狀。

他說，養生非常重視形體和精神的調養，認為「眠食二者，為養生之要務。」良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有「養陰培元」之效。為了適應「冬藏」，此時應適當增加睡眠時間，忌熬夜，建議早睡，適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。

節氣 大雪 楊登嵙

