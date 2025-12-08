快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師指出12月21日逢天赦日與冬至，是難得的「補財日」。 圖／AI生成
2025臨近尾聲，命理專家王老師發布影片，指出12月21日逢天赦日冬至，是難得的「補財日」，他向民眾解釋這天的重要性，並提供開運的方法，提醒「錯過要再等80年」。

王老師在臉書粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」發布影片，表示2025最後的「天赦日」為12月21號，正好遇到冬至，是新年前最強的招財轉運大吉日，下次遇到是2105年，也就是80年以後了。

為什麼冬至碰到天赦日特別重要呢？王老師解釋，因為天赦日是向玉皇大帝請求赦罪的日子，可清除霉運與種種不順，而冬至是能量的轉換點，陰盡而陽升，2026年的運勢從這一刻開始。

王老師說，你在這天誠心參拜補財庫，代表壞運盡除，能在新的一年逆轉局勢、財運爆發。老闆、業務、投資人想升遷或今年財運未開，請把握時機。

王老師提醒，一定要記得到天公廟或大型廟宇準備正式的祈福疏文參拜，或報名補財庫儀式，祈求來年壞運清零、財運暴漲、事業飛升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天赦日 冬至 財運 開運 命理師

大雪至12/21 四生肖病從口入 養生把握：慎房事、練形體、調飲食

本月7日至21日是大雪節氣，隨後才是冬至節氣，命理師楊登嵙提醒，大雪節氣，萬物潛藏，養生要順應自然規律，在「藏」字上下功...

2025最後天赦日！命理師曝這天「補財最強」：錯過再等80年

2025臨近尾聲，命理專家王老師發佈影片，指出12月21日逢天赦日與冬至，是難得的「補財日」，他向民眾科普這天的重要性，並提供開運的方法，提醒：「錯過要再等80年」。

三星座最會裝好人？雙子「假面閨蜜」、他一臉無辜心機深

知人知面不知心，那些星座原來最會裝好人？

唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作別操心過度 天蠍有桃花出現

本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好學習，就有望升職加薪，有人則是好好把握機會，就能讓滾滾財源流入財庫中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／巨蟹投資勿操之過急 小心處理契約

2025-12-8 牡羊座 短評：戀情可望明朗化，化解誤會。 【整體運：】 今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場

