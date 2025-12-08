2025最後天赦日！命理師曝這天「補財最強」：錯過再等80年

2025臨近尾聲，命理專家王老師發布影片，指出12月21日逢天赦日與冬至，是難得的「補財日」，他向民眾解釋這天的重要性，並提供開運的方法，提醒「錯過要再等80年」。

王老師在臉書粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」發布影片，表示2025最後的「天赦日」為12月21號，正好遇到冬至，是新年前最強的招財轉運大吉日，下次遇到是2105年，也就是80年以後了。

為什麼冬至碰到天赦日特別重要呢？王老師解釋，因為天赦日是向玉皇大帝請求赦罪的日子，可清除霉運與種種不順，而冬至是能量的轉換點，陰盡而陽升，2026年的運勢從這一刻開始。

王老師說，你在這天誠心參拜補財庫，代表壞運盡除，能在新的一年逆轉局勢、財運爆發。老闆、業務、投資人想升遷或今年財運未開，請把握時機。

王老師提醒，一定要記得到天公廟或大型廟宇準備正式的祈福疏文參拜，或報名補財庫儀式，祈求來年壞運清零、財運暴漲、事業飛升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。