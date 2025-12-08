唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作別操心過度 天蠍有桃花出現
【唐綺陽星座運勢週報12/8-12/14】
星象影響：火星衝刺、木土被觸動、海王星順行、水星二度進射手
本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。
12星座個別影響：
獅子：提起自信心工作表現才會好，感情也別太悲觀
射手：工作上立場搖擺影響大局，感情容易拒絕溝通
魔羯：避免操心過度勞心傷身，感情別自責樂觀一點
雙魚：付出前先問清楚工作目標，感情管好情緒才能加溫
巨蟹：長輩施壓需柔性應對，感情要珍惜對方的配合
處女：擔任支援獲得成就感，感情可發展職場戀情
天秤：遇到情緒化夥伴考驗耐性，感情太讓步會迷失自我
水瓶：遇強硬對手要巧妙應對，感情相處稍微就事論事
牡羊：工作按部就班成果穩定，感情稍微一板一眼少情趣
金牛：新計畫開跑躍躍欲試，感情愈活躍桃花愈旺
雙子：工作財務處理得心應手，感情說到做到最加分
天蠍：成果差強人意反而是好消息，有桃花但不是最愛
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言