唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作別操心過度 天蠍有桃花出現

今（7日）是大雪節氣，等到大雪過後，天姚星的能量轉強，被視為是「被看見、被肯定」的象徵。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文指出，天姚星像是一束聚光燈，能放大一個人的魅力與才華，使人脈與機運自然提升，4生肖若把握年底的這段時間，事業運有機會出現明顯抬升。

2025-12-07 12:02