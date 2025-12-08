本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好學習，就有望升職加薪，有人則是好好把握機會，就能讓滾滾財源流入財庫中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬虎

需要聚精會神，不斷重複相同事務的工廠員工們，總是需要許多耐心和意志力在工作上，常常容易感到倦怠，但是在本周，將有新的道路可以選擇，在這段時間裡，有機會接觸到其它工作內容，請不要抗拒，好好學習，將能提升自我潛能，並有望升職加薪，更上一層樓。

第四名：血型AB型+生肖屬豬

五光十色的亮麗舞台上，背後累積著許多付出和努力，如果你是演藝相關人員，無論是螢光幕前還是表演劇場或街頭藝人，本周的財運已經漸漸打開，在這段時間裡，會有許多活動通告邀約，請精心打扮，拿出自信，把最亮眼的一面展現出來，就能贏得滿堂喝采，以及滿滿的錢財。

第三名：血型B型+生肖屬羊

雖說馬路如虎口，充滿許多危險，但卻有許多人必須依藉著道路來工作，如果你是外送或是快遞等相關人員，本周的運勢不斷上揚，在這段時間裡，會有許多訂單接踵而來，讓你忙得不可開交，但是努力一定會有收穫，只要注意交通安全，按部就班，就能替自己賺取豐厚的收益。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

精美的商品，總是令人感到喜悅，越是量少高貴，越能吸引目光，如果你是精品銷售員，無論服飾、首飾、皮件，本周是你大展鴻圖的好機會，在這段時間裡，將會遇到不囉嗦且購買意願極強的客人，請一定要好好把握，如果能提供一些贈品，會讓客人更加心動，讓滾滾財源流入自己的財庫中。

第一名：血型A型+生肖屬虎

言語不僅僅只是用來溝通，更能提供專業知識和撫慰人心，如果你是諮商師，例如律師、命理師，或演講者、節目名嘴等，以語言來提供訊息幫助的工作者，本周運勢相當火燙，在這段時間裡，將有許多工作降臨，只要保持專業，正常發揮，就能替自己增旺財庫，大賺一筆。

