快訊

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

陸外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

板橋後站餐廳氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟樓大搖晃嚇死

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

聯合新聞網／ 非貓不可
圖為財運示意圖。圖／AI生成
圖為財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好學習，就有望升職加薪，有人則是好好把握機會，就能讓滾滾財源流入財庫中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬虎

需要聚精會神，不斷重複相同事務的工廠員工們，總是需要許多耐心和意志力在工作上，常常容易感到倦怠，但是在本周，將有新的道路可以選擇，在這段時間裡，有機會接觸到其它工作內容，請不要抗拒，好好學習，將能提升自我潛能，並有望升職加薪，更上一層樓。

第四名：血型AB型+生肖屬豬

五光十色的亮麗舞台上，背後累積著許多付出和努力，如果你是演藝相關人員，無論是螢光幕前還是表演劇場或街頭藝人，本周的財運已經漸漸打開，在這段時間裡，會有許多活動通告邀約，請精心打扮，拿出自信，把最亮眼的一面展現出來，就能贏得滿堂喝采，以及滿滿的錢財。

第三名：血型B型+生肖屬羊

雖說馬路如虎口，充滿許多危險，但卻有許多人必須依藉著道路來工作，如果你是外送或是快遞等相關人員，本周的運勢不斷上揚，在這段時間裡，會有許多訂單接踵而來，讓你忙得不可開交，但是努力一定會有收穫，只要注意交通安全，按部就班，就能替自己賺取豐厚的收益。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

精美的商品，總是令人感到喜悅，越是量少高貴，越能吸引目光，如果你是精品銷售員，無論服飾、首飾、皮件，本周是你大展鴻圖的好機會，在這段時間裡，將會遇到不囉嗦且購買意願極強的客人，請一定要好好把握，如果能提供一些贈品，會讓客人更加心動，讓滾滾財源流入自己的財庫中。

第一名：血型A型+生肖屬虎

言語不僅僅只是用來溝通，更能提供專業知識和撫慰人心，如果你是諮商師，例如律師、命理師，或演講者、節目名嘴等，以語言來提供訊息幫助的工作者，本周運勢相當火燙，在這段時間裡，將有許多工作降臨，只要保持專業，正常發揮，就能替自己增旺財庫，大賺一筆。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 努力 財運

延伸閱讀

天姚星開運！4生肖年底事業運猛升 屬羊有望「階級跳躍」

愛上就不放手！「3大生肖」最不容易變心 專情指數超乎你想像

水官生帶財！4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚

明水官大帝誕辰消災解厄 吉利時辰方位一次看清楚別拜錯

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作別操心過度 天蠍有桃花出現

本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好學習，就有望升職加薪，有人則是好好把握機會，就能讓滾滾財源流入財庫中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／巨蟹投資勿操之過急 小心處理契約

2025-12-8 牡羊座 短評：戀情可望明朗化，化解誤會。 【整體運：】 今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場

天姚星開運！4生肖年底事業運猛升 屬羊有望「階級跳躍」

今（7日）是大雪節氣，等到大雪過後，天姚星的能量轉強，被視為是「被看見、被肯定」的象徵。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文指出，天姚星像是一束聚光燈，能放大一個人的魅力與才華，使人脈與機運自然提升，4生肖若把握年底的這段時間，事業運有機會出現明顯抬升。

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

今天(12/7)正式進入「大雪」，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，「大雪」期間，寒氣逼人，平靜中卻見內心波瀾，但有4大生肖封藏轉運密令，前底前有望悄悄奪局，其中屬雞者靠魅力打光，所到之處皆受歡迎；屬蛇者獲天運加持，集幸運於一身；屬狗者，人緣好又貴人多，事業將有不錯的機會臨門；屬牛者活力大爆發，行動力十足。

今入「大雪」節氣首重「養心保暖」 6大禁忌、7項合宜食品報您知

今天清晨5時5分進入「大雪」節氣，古語有云「大者，盛也，至此而雪盛也」，大雪時節，萬物潛藏， 命理師楊登嵙分享，此節氣「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。