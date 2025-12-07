天姚星開運！4生肖年底事業運猛升 屬羊有望「階級跳躍」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
4生肖年底事業運有機會出現明顯抬升。示意圖／AI生成
今（7）日是大雪節氣，等到大雪過後，天姚星的能量轉強，被視為是「被看見、被肯定」的象徵。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文指出，天姚星像是一束聚光燈，能放大一個人的魅力與才華，使人脈與機運自然提升，4生肖若把握年底的這段時間，事業運有機會出現明顯抬升。

生肖豬

天姚星落入命宮，使屬豬者在團隊中特別亮眼，原本默默做的工作突然獲得上司注意，能力、風格都更容易被肯定，甚至可能被交付重要任務。人際互動也變得順暢許多，過去停滯的專案因你而突破瓶頸，雖然被推到前台可能有些不習慣，但越敢站出來，越能把事業推往更高的位置。

生肖羊

天姚星進入官祿宮，使屬羊者的工作表現格外突出，手上專案更有機會被視為亮點。主管對你的評價提升，可能出現「階級跳躍」的契機。這段期間除了展現能力，更要展現態度，只要主動擔起責任、願意亮出專業，就會被視為具潛力的核心人才，職涯自然往上走。

生肖牛

天姚星為屬牛者帶來良好的合作氛圍，對外形象有明顯加分。你會遇到合得來的夥伴，或是與現有合作對象默契升級，使推案順利程度超出預期。魅力與信任度提升，也容易吸引貴人支持，讓你在短時間內拓展客群、打入更多市場，是事業擴張力最強的時期之一。

生肖雞

屬雞者的事業能量則是「內斂但有力」。天姚星讓你不必刻意表現，就有人願意推薦你、介紹合作機會，原本複雜的問題也可能意外迎刃而解。靈感、判斷特別敏銳，只要保持專業與穩定，就能自然吸引資源靠近，讓事業在低調中持續累積亮眼成果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 大雪 紫微斗數 職涯

