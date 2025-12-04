三大星座不缺朋友！牡羊靠陽光氣質圈粉 天秤擅長聆聽與安撫

快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，牡羊座、天秤座、射手座待人真誠、不耍心機，是最不缺朋友的三大星座。圖／AI生成

三大星座最不缺朋友！《搜狐網指出牡羊座天秤座射手座待人真誠、不耍心機，無論是面對衝突、協調關係，或單純想找人聊天放鬆，這三個星座總能展現各自的強項，因此特別容易吸引身邊的人靠近。

牡羊座

牡羊座向來以熱情、直接聞名，他們做事爽朗、態度積極，遇到問題反而越挫越勇，這股陽光氣質常讓朋友覺得跟他們相處很輕鬆。牡羊座不會拐彎抹角，也不喜歡算計，真心付出、樂於幫忙，因此自然累積了許多願意挺他們的好友。

天秤座

天秤座則以溫和與公平著稱，他們天生重視關係的平衡，在人際互動中很少強出頭或造成衝突，反而更擅長聆聽、協調與安撫。因為不偏不倚、善解人意，天秤經常成為朋友圈中的「可靠角色」，讓人覺得與他們相處特別舒服。

射手座

至於射手座，自由奔放又樂觀，是人群中的活力來源，他們敢玩、敢說、敢冒險，總能帶著朋友一起開拓新世界。射手性格不拘小節，對朋友也十分大方、坦率，這種真性情常讓人一接觸就被吸引，也因為熱愛認識新朋友，他們自然不會孤單。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

