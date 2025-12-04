2026逢60年一遇「赤馬紅羊劫」！命理師示警4大失控：東方能量爆裂

2026年為天干地支循環的第43年稱「丙午年」，也是60年才會出現一次的「赤馬紅羊劫」，因為丙、午的五行皆屬火，「火上加火」讓歷史上曾發生不少戰爭、天災和社會動盪。塔羅牌老師艾菲爾示警「火過烈，易失控」，吠陀占星權威李靜唯則認為，「2026–2027 將是東方能量最易爆裂與翻轉的兩年」。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示，2026丙午年為「火火自刑」，地支午與午相刑的「午火自刑」。傳統民俗預言稱為「火馬年大亂、英雄出、君王起、天下動」，而歷史上的丙午年常發生「革命與政權更替」、「大震盪」、「大戰事」及「大火災」等重大事件。

艾菲爾指出，「赤馬紅羊劫」之年象徵強烈的革新與破舊立新能量，而丙午年帶來的天火猛烈 + 地火爆烈更讓極火之年的陽火愈發鼎盛，艾菲爾並附上一張火德星君的圖片，希望為2026年全世界祈求平安。

吠陀占星師李靜唯在臉書直言，「2026，絕對不是普通的一年」，5大命理系統包括納迪葉、吠陀占星、紫微斗數、易經、塔羅密碼都在預告，罕見指向同一句話的年份，代表世界要停下、翻面、重新排序，也面臨信念重審、民心翻動與領袖格局重組，世界進入權力vs.民心的雙軌衝撞。

「但2026不是災難之年，而是人類集體換軌的一年」。李靜唯表示，整個世界會推往全新的軌道，行星大遷移的結果，就是全球能量與靈魂將重新下載，「假的會倒、真的會現、社會全面洗牌，每個人的命運都要重新校準一次」。

此外，2026年易經的值年卦為「天火同人」，意謂著「火照人間、群心分界；同心者生，離心者敗」，加上赤馬紅羊劫的強大氣場，九紫離火照亮真相，也照亮裂縫，將導致是非重劃、同盟重組、群心正式覺醒。

其他方面若以紫微斗數來看，還有科技發展會汰弱留強，AI與通訊競爭激烈；傳統文化、教育、法律重新站上C位；黑金、醜聞、暗盤、反撲、業力都會遭到大清算；制度重審、道德回潮，所有福祿，看似擴張，但最後都會順著「忌」的天道在走。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。