愛上就不放手！「3大生肖」最不容易變心 專情指數超乎你想像

聯合新聞網／ 非貓不可
在感情的世界裡，有些生肖花枝招展，在桃花叢中翩翩起舞，遊走在不同的感情中，但有些生肖，卻是從一而終，絕對忠誠，一起來看看，感情最為專一的生肖是哪幾位。

第三名：龍

生肖傳說中，宏偉巨大的龍寶寶，有股驕傲強盛的氣場，他們勇敢進取，絕不輕易服輸，主觀的龍寶寶，在感情世界裡，一樣擁有著強烈的自信和氣勢，他們不輕易說愛，但一旦認定了對方，就會把對方放在重要的位置裡，全心全意投入，用行力量去守護對方，當然龍寶寶也不能接受背叛，但只要感情能夠長久，龍寶寶的愛也會越深。

第二名：

活潑開朗的豬寶寶，有著相當豐富的情感，真摯的他們，往往會因為一些小事情而掉下眼淚，讓自己久久不能釋懷，若是在愛情裡，豬寶寶更是重感情，天真浪漫的他們，會付出單純而真摯的愛，用溫暖照耀情人，用包容體貼對方，對豬寶寶來說，愛情不應該是種曖昧，更不是一場遊戲，而是一份長久的陪伴和承諾，是建構彼此永遠溫暖的家。

第一名：牛

勤奮努力的牛寶寶，做事講求穩重務實，不喜虛華的感覺，願意一步步的邁向自己的目標，用行動來證明自己，在感情上的牛寶寶也是如此，他們的觀念非常傳統，沒有太多的甜言蜜語，但是感情可以用得很深，態度能夠非常堅定，只要選擇了對方，就決不會輕易變心，就算選錯人了，也會堅持下去，因為他們相信，只要努力，就能讓一切越來越好。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 努力 愛情

