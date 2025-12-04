愛上就不放手！「3大生肖」最不容易變心 專情指數超乎你想像
在感情的世界裡，有些生肖花枝招展，在桃花叢中翩翩起舞，遊走在不同的感情中，但有些生肖，卻是從一而終，絕對忠誠，一起來看看，感情最為專一的生肖是哪幾位。
第三名：龍
生肖傳說中，宏偉巨大的龍寶寶，有股驕傲強盛的氣場，他們勇敢進取，絕不輕易服輸，主觀的龍寶寶，在感情世界裡，一樣擁有著強烈的自信和氣勢，他們不輕易說愛，但一旦認定了對方，就會把對方放在重要的位置裡，全心全意投入，用行力量去守護對方，當然龍寶寶也不能接受背叛，但只要感情能夠長久，龍寶寶的愛也會越深。
第二名：豬
活潑開朗的豬寶寶，有著相當豐富的情感，真摯的他們，往往會因為一些小事情而掉下眼淚，讓自己久久不能釋懷，若是在愛情裡，豬寶寶更是重感情，天真浪漫的他們，會付出單純而真摯的愛，用溫暖照耀情人，用包容體貼對方，對豬寶寶來說，愛情不應該是種曖昧，更不是一場遊戲，而是一份長久的陪伴和承諾，是建構彼此永遠溫暖的家。
第一名：牛
勤奮努力的牛寶寶，做事講求穩重務實，不喜虛華的感覺，願意一步步的邁向自己的目標，用行動來證明自己，在感情上的牛寶寶也是如此，他們的觀念非常傳統，沒有太多的甜言蜜語，但是感情可以用得很深，態度能夠非常堅定，只要選擇了對方，就決不會輕易變心，就算選錯人了，也會堅持下去，因為他們相信，只要努力，就能讓一切越來越好。
此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言