三星座愛逞強！快崩潰也裝沒事…天蠍不想示弱、他把自己逼成機器人

面對負面情緒時，適當地放鬆身心、找他人傾訴都是很好的舒壓方式。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易壓抑情緒的星座，請參考太陽、上升、月亮、8宮星座。

TOP3 天蠍座／害怕失控 暗自承受

天蠍座很怕自己的情緒被看到，因為暴露情緒會顯現弱點，背後還要處理很多人情事故或利益關係，害怕局面失控，所以選擇隱藏情緒。

TOP2 處女座／完美焦慮 反覆內耗

處女座大部分都是知心大哥哥、大姐姐，但是就是因為他們知心，很容易想要幫忙解決問題，卻忘記處理自己的情緒，變相在懲罰自己，讓自身陷入內耗之中。

TOP1 摩羯座／壓抑吃苦 責任過盛

摩羯座經常把自己當成機器人，很多一環扣一環的事都要自己做，會擔心自己如果哪一個環節沒做好會出事，很想努力把事情盡力做好，但其實加倍努力常常會適得其反，出現吃力不討好的情況，凡事適可而止就好，也能放過自己。

