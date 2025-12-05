沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家莎莎老師在節目中分享3個很有理財觀念的星座。圖／AI生成
想要變有錢，勢必要有正確的理財觀念，才能慢慢累積財富，迎向每號的未來。星座專家莎莎老師在節目《命運好好玩》中分享3個很有理財觀念的星座，快來看看他們是如何累積財富的吧！請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 處女座／精算型

處女座很會做成本控管，所有的東西都精打細算，會去主動瞭解電費的算法，會算到極致。如果是處女座的家庭，甚至日常家裡會隨處關燈。處女也喜歡做穩定的投資，偏好有穩定的現金流，買的東西也都很快能變現，另外他身上也時常留有現金，以便不時之需。

TOP2 摩羯座／策略型

摩羯座會做長期規劃，在整個職涯人生裡都在做理財，包括升職、轉職、加薪都在做規劃，在創業時也能很好的發揮。摩羯座很適合做長線布局的投資，會非常認真研究每一家公司的投報，並精算財報，如果身邊有魔羯的朋友，不妨跟他請教投資的策略。

TOP1 金牛座／穩健型

金牛座偏好買他認為有價值的東西，很講求安全感，例如購買土地、房地產或收藏品，他喜歡可以放很久的東西，雖然有點像只進不出，但該出的時候他還是會出，他會觀察東西是否有長期上漲趨勢，才會選擇購買，例如去買一些龍頭股，然後放著不理它，就會很安心了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

